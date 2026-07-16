Lemański rozbił Bułgarów zagrywką. Pięć asów w meczu Ligi Narodów [WIDEO]

W materiale wideo zebrano asy serwisowe Lemańskiego z tego spotkania. Polak zdobył zagrywką aż pięć punktów, regularnie odrzucając Bułgarów od siatki i utrudniając im budowanie akcji. Jego serwis nie tylko dawał bezpośrednie punkty, ale też pozwalał drużynie Nikoli Grbicia przejmować kontrolę nad kolejnymi fragmentami meczu.

Szczególnie ważna była seria w trzecim secie, gdy Bułgaria próbowała jeszcze poderwać się do walki. Mocne zagrywki Lemańskiego pozwoliły Polsce szybko odwrócić sytuację i zbudować przewagę, której rywale nie byli już w stanie odrobić.

Polacy wygrali bezdyskusyjnie z aktualnymi wicemistrzami świata, a Lemański pokazał, że jego zagrywka może być jedną z ważnych broni Biało-Czerwonych. Pięć asów serwisowych w trzysetowym meczu to wynik, który mówi sam za siebie.

Bartłomiej Lemański VolleyballWorld materiały prasowe



