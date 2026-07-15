Już premierowa partia pokazała, że kibiców czeka wyrównane widowisko. Belgowie długo dotrzymywali kroku rywalom, a wynik przez większą część seta pozostawał sprawą otwartą. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali jednak Kubańczycy, którzy wygrali 25:23 i objęli prowadzenie w meczu.

Druga odsłona przebiegała już pod wyraźniejsze dyktando reprezentacji Kuby. Belgowie mieli problemy ze znalezieniem odpowiedzi na skuteczną grę przeciwników, którzy coraz pewniej radzili sobie zarówno w ataku, jak i w kontratakach. Przewaga rosła z każdą kolejną akcją, a set zakończył się wynikiem 25:19.

Po dwóch przegranych partiach Belgowie próbowali jeszcze odmienić losy rywalizacji. Początek trzeciego seta był bardziej wyrównany, jednak Kubańczycy nie pozwolili rywalom przejąć inicjatywy. Zespół z Karaibów utrzymywał kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie i ponownie odskoczył na kilka punktów w decydującej fazie partii.

Ostatecznie Kuba przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 25:20 w trzecim secie, kończąc mecz bez straty partii. Dla Kubańczyków był to niezwykle ważny triumf, który pozwolił przełamać serię niepowodzeń w tegorocznej Lidze Narodów. Belgowie z kolei nie zdołali wykorzystać swoich szans w końcówkach i musieli pogodzić się z porażką 0:3.



