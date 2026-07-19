Kolejny triumf Polaków w Lidze Narodów. Tak pokonali Francję [WIDEO]

Polscy siatkarze bardzo dobrze spisują się podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago. We wcześniejszych spotkaniach pewnie pokonali reprezentacje Bułgarii i Brazylii po 3:0. Po meczu z drużyną z Ameryki Południowej zawodnicy Nikoli Grbicia nie mieli jednak wiele czasu na odpoczynek - niespełna 20 godzin później czekało ich kolejne starcie, tym razem z reprezentacją Francji.

Selekcjoner zdecydował się na rotacje w podstawowym składzie. Od pierwszych minut na parkiecie pojawili się m.in. Wilfredo Leon i Szymon Jakubiszak.

Liga Narodów. Zwycięstwo polskich siatkarzy

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli Francuzi. Już od pierwszych akcji zbudowali przewagę, którą systematycznie powiększali. Nikola Grbić szybko zareagował, dokonując zmian, jednak rywale kontrolowali wydarzenia na boisku. Ich najwyższa przewaga w premierowej partii wynosiła aż 10 punktów, a seta zakończyli zwycięstwem 25:17.

Druga odsłona była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Kluczowy moment nastąpił przy stanie 20:16 dla Francji. Wówczas Polacy rozpoczęli świetną serię przy zagrywkach Artura Szalpuka, wygrywając sześć kolejnych akcji i odwracając wynik na 22:20. Końcówka należała już do "Biało-Czerwonych", którzy zwyciężyli 25:22.

W trzecim i czwartym secie Polacy wrócili do swojej najlepszej gry. Grali skutecznie w ataku, dobrze prezentowali się w bloku i ograniczyli liczbę własnych błędów. Dzięki temu wygrali kolejne partie 25:21 i 25:18, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu w Chicago.

Skrót całego spotkania, w tym najważniejsze akcje i kluczowe momenty, które zadecydowały o zwycięstwie Polaków, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Ostatnim rywalem reprezentacji Polski podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych będzie drużyna gospodarzy. Transmisje ze spotkań Ligi Narodów są dostępne na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje i materiały wideo można śledzić również w serwisie Interia Sport.

Polska: Kewin Sasak, Jakub Nowak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak (libero), Bartłomiej Bołądź, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej. Trener: Nikola Grbić.

Francja: Antoine Brizard, Daniel Iyegbekedo, Antoine Pothron, Mathis Henno, Francois Huetz, Stephen Boyer - Luca Ramon (libero) oraz Theo Faure, Noa Duflos Rossi, Simon Magnin, Amir Tizi-Oualou. Trener: Andrea Giani.

Wilfredo Leon pomógł polskiej drużynie podnieść się po porażce w pierwszym secie meczu z Francją volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News



