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Kolejny rollercoaster w meczu Polaków. Zdecydował tie-break [WIDEO]

Polscy siatkarze zakończyli pierwszy tydzień rozgrywek Ligi Narodów w mieszanych nastrojach. W chińskim Linyi odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Teraz rywalizacja przeniosła się do Gliwic, gdzie "Biało-Czerwoni" dopisali do swojego dorobku drugą wygraną. W czwartek pokonali reprezentację Turcji 3:2. Zobacz skrót meczu.

Liga Narodów siatkarzy wielkimi krokami nabiera tempa. Część rywalizacji przeniosła się do Polski, do Gliwic, gdzie o kolejne punkty walczą m.in. "Biało-Czerwoni". W pierwszym spotkaniu ich rywalem była reprezentacja Belgii. Polacy od początku musieli gonić wynik, ponieważ dwie pierwsze partie padły łupem rywali. Zdołali jednak doprowadzić do tie-breaka, który wygrali minimalnie.

Do tegorocznej rywalizacji Polacy przystępują jako obrońcy tytułu z zeszłego sezonu. Nie jest to jednak prosta droga, ponieważ w meczach brakuje największych gwiazd, a Nikola Grbić na początku turnieju dał również szansę debiutantom. Teraz jednak mecze zyskują coraz większą stawkę i nie ma już miejsca na pomyłki.

Drugim rywalem polskich siatkarzy była reprezentacja Turcji, która dzień wcześniej w trzech setach pokonała drużynę z Chin.

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Liga Narodów siatkarzy. Polacy - Turcja

Nie mniej emocji było podczas czwartkowego spotkania. Początek pierwszego seta przebiegał bardzo wyrównanie. W dalszej części na kilkupunktową przewagę zdołali wypracować Turcy. Największa różnica wynosiła 13:17. Dobrymi akcjami Polacy zdołali zdobyć cztery punkty z rzędu i wyrównać wynik meczu. Set był grany na przewagi i ostatecznie Turcy zwyciężyli 28:26.

W drugiej partii zawodnicy Nikoli Grbicia musieli gonić wynik. Tureccy siatkarze osiągnęli maksymalnie czteropunktową przewagę, jednak dobrą grą w obronie i skutecznymi kontratakami Polacy stopniowo zmniejszali dystans. Doprowadzili do wyrównania przy stanie 13:13, a następnie dzięki bardzo dobrej jakości gry zdobyli sześć punktów z rzędu, całkowicie odwracając przebieg seta. Ostatecznie wygrali go 25:19.

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Trzecia odsłona spotkania szybko toczyła się punkt za punkt. Tym razem Polacy zdołali uzyskać przewagę, którą kolejnymi skutecznymi akcjami systematycznie powiększali. I choć w samej końcówce, przy piłce meczowej, rywale zdołali odrobić trzy punkty, to ostatecznie Polacy pokonali Turków 25:21.

Rollercoaster polskich siatkarzy. Kolejny tie-break

W czwartym secie Polacy zaczęli tracić kilka punktów do rywali i mimo prób nie byli w stanie odrobić strat. Turcy grali konsekwentnie i skutecznie, systematycznie powiększając swoją przewagę. Ostatecznie wygrali tę partię 25:19, doprowadzając do tie-breaka.

Jak w praktyce przebiegało całe spotkanie można zobaczyć w załączonym materiale wideo, w którym prezentujemy skrót meczu oraz najważniejsze akcje - od kluczowych zagrywek, przez efektowne bloki, aż po imponujące ataki.

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Teraz "Biało-Czerwonych" czeka dzień przerwy. W kolejnym spotkaniu rywalem Polaków będzie reprezentacja Niemiec, z którą mecz rozegramy w sobotę. Następnie w niedzielę przeciwnikiem będzie Argentyna. Transmisje z siatkarskich spotkań dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, natomiast relacje tekstowe z meczów Polaków można śledzić w serwisie Interia Sport.

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Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarz w stroju reprezentacji Polski trzyma w rękach piłkę do siatkówki, skoncentrowany i gotowy do rozpoczęcia akcji, w tle widoczne rozmyte postaci innych zawodników.
Aleksander ŚliwkaPiotr MatusewiczEast News
Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i czerwonym napisem, na tle rozmytych, niebiesko-różowych świateł.
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News
Zawodnicy drużyny siatkówki w czerwonych strojach świętują zdobycie punktu na boisku, po drugiej stronie siatki stoją zawodnicy w żółtych koszulkach.
Polscy siatkarze pokonali po tie-breaku Ukrainęvolleyballworld.commateriały prasowe


Polsat Sport
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