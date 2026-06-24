"Biało-Czerwoni" przed meczem z Belgią zagrali w ramach tegorocznej Ligi Narodów siatkarzy czterokrotnie. W poprzednich starciach nasi zawodnicy osiągnęli bilans 2:2. Zwycięstwa odnieśli z Kubą (3:0) i Ukrainą (3:2), a porażki spowodowane były wyższością Słowenii (2:3) oraz Japonii (2:3).

Początek spotkania z Belgami zapowiadał ciężki bój. Już od samego początku "Biało-Czerwoni" zostali zmuszeni do gonienia wyniku. Pomimo utrzymywanego kontaktu błędy popełnione przez Polaków sprawiły, że wyniku nie udało się wyrównać i to Belgia wygrała pierwszego seta 21:25.

W drugim "akcie" tego pojedynku sytuacja diametralnie się odwróciła. Reprezentanci Polski w efektownym stylu doprowadzili do pięciopunktowej przewagi (6:1). Po tym "ciosie" Belgowie się przebudzili, rozpoczynając pogoń za wynikiem. Po kilku minutach set wrócił do wyrównanego stanu (10:10). Na nasze nieszczęście, w dalszej części rozgrywki zawodnicy Nikoli Grbicia pomimo starań nie wrócili na prowadzenie, a ta część meczu zakończyła się wynikiem 23:25.

Trzeci set zapowiadał powrót Polaków na właściwe tory. W pewnym momencie nasi reprezentanci prowadzili już 11:4. W przeciwieństwie do poprzedniej części spotkania, tym razem "Biało-Czerwonym" nie udało się wypuścić tak dużej przewagi (25:19). W kolejnym secie Belgia starała się z całych sił dopiąć swego, jednakże reprezentacja Polski ponownie wytrzymała napięcie i rezultatem 28:26 doprowadziła do tie-breaka.

Ostatnia odsłona tego meczu, podobnie do czwartego seta, cechowała się wyrównanym poziomem i zawziętością w walce o każdy punkt. W trakcie jej trwania to Polacy wykazali się większą efektywnością i wygrali 15:13, kończąc cały mecz wynikiem 3:2.

Przed "Biało-Czerwonymi" w najbliższych dniach kolejne szanse na punkty w tabeli Ligi Narodów. Już 25 czerwca nasi siatkarze zagrają z Turcją. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

W bloku Bartłomiej Lemański i Artur Szalpuk Art Service PAP



