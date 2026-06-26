Kolejna porażka drużyny Heynena. Cenne zwycięstwo Argentyny [WIDEO]

Chociaż w piątek polscy siatkarze mają dzień przerwy, w Gliwicach nieprzerwanie trwa rywalizacja w turnieju Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu dnia na parkiecie zmierzyły się reprezentacje Chin i Argentyny. Drużyna prowadzona przez Vitala Heynena zanotowała kolejną porażkę - wcześniej musiała uznać wyższość Turcji oraz Belgii. Z kolei Argentyna w swoim poprzednim meczu pokonała po tie-breaku reprezentację Niemiec.

Przed rozpoczęciem spotkania uczczono minutą ciszy pamięć Daniela Castellaniego. Argentyński trener, który w latach 2009-2010 prowadził reprezentację Polski, zmarł w czwartek w wieku 65 lat.

Liga Narodów siatkarzy. Zwycięstwo Argentyny w Gliwicach

Pierwszego seta Argentyńczycy rozpoczęli od trzypunktowego prowadzenia. Przewagę utrzymywali przez całą partię, a w najpewniejszym momencie wynosiła ona nawet siedem punktów (20:13). Zawodnicy Heynena dobrymi akcjami zdołali odrobić pięć punktów z rzędu, jednak siatkarze z Ameryki Południowej nie oddali już prowadzenia i wygrali seta 25:22.

Druga partia początkowo przebiegała bardzo wyrównanie, jednak przy stanie 11:11 Argentyńczycy zdołali wypracować kilkupunktową przewagę. W końcówce dołożyli jeszcze sześć punktów zapasu i pewnie wygrali seta 25:19.

W trzecim secie Chińczycy postawili rywalom znacznie trudniejsze warunki i długo utrzymywali się w grze. W końcówce objęli nawet prowadzenie 19:17, jednak Argentyńczycy szybko odpowiedzieli, doprowadzając do wyrównania skutecznym blokiem. W decydujących akcjach to jednak oni zachowali więcej spokoju i wygrali seta 25:22. Całe spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 3:0.

O tym, jak przebiegał cały mecz, można przekonać się w załączonym materiale wideo, w którym zebrano najważniejsze momenty spotkania oraz kluczowe akcje obu drużyn.

W piątek rozegrane zostanie jeszcze spotkanie Niemiec z Belgią. Polacy ponownie pojawią się na parkiecie w sobotę, mierząc się z reprezentacją Niemiec, a na zakończenie turniejowego weekendu w niedzielę zagrają z Argentyną. Siatkarskie zmagania można oglądać na sportowych antenach Polsatu, natomiast relacje tekstowe ze spotkań "Biało-Czerwonych" dostępne są w serwisie Interia Sport.

Siatkarze reprezentacji Argentyny Volleyball World materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Chin w meczu ze Słowenią VolleyballWorld materiały prasowe

Liga Narodów siatkarzy. Vital Heynen prowadzi reprezentację Chin, która ma pewny awans do finałów rozgrywek volleyballworld.com materiały prasowe



