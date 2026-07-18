Kibice wstrzymywali oddech. Najdłuższe wymiany w meczu Polska - Brazylia [WIDEO]

Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago pokonali reprezentację Brazylii 3:0, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego, w którym będą bronić ubiegłorocznego tytułu.

W załączonym materiale wideo zobacz najdłuższe i najbardziej emocjonujące wymiany tego spotkania.

Polscy siatkarze pokonali Brazylię w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026 volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News



