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Kibice wstrzymywali oddech. Najdłuższe wymiany w meczu Polska - Brazylia [WIDEO]

Biało-Czerwoni nie dali szans Brazylijczykom, pewnie wygrywając 3:0 i meldując się w finałowej fazie Ligi Narodów. Zobacz materiał prezentujący najdłuższe i najbardziej zacięte wymiany tego meczu, w których nie brakowało efektownych obron, mocnych ataków oraz walki o każdy punkt.

Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago pokonali reprezentację Brazylii 3:0, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego, w którym będą bronić ubiegłorocznego tytułu.

W załączonym materiale wideo zobacz najdłuższe i najbardziej emocjonujące wymiany tego spotkania.

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Grupa siatkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie punktu na boisku podczas meczu, wymieniając energiczne gesty i wyrażając radość.
Polscy siatkarze pokonali Brazylię w Lidze Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarze drużyny Polski w zielonych i biało-czerwonych strojach celebrują udaną akcję po zdobyciu punktu podczas meczu, wymieniając uściski i gesty radości na boisku.
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Młody mężczyzna z zawadiacko zafarbowanymi na blond i czerwono włosami oraz gęstą brodą ubrany w sportową koszulkę drużyny siatkarskiej w trakcie przerwy na boisku, w tle drugi zawodnik w czerwonym stroju.
Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News


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