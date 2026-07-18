Kibice wstrzymywali oddech. Najdłuższe wymiany w meczu Polska - Brazylia [WIDEO]
Biało-Czerwoni nie dali szans Brazylijczykom, pewnie wygrywając 3:0 i meldując się w finałowej fazie Ligi Narodów. Zobacz materiał prezentujący najdłuższe i najbardziej zacięte wymiany tego meczu, w których nie brakowało efektownych obron, mocnych ataków oraz walki o każdy punkt.
Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago pokonali reprezentację Brazylii 3:0, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego, w którym będą bronić ubiegłorocznego tytułu.
W załączonym materiale wideo zobacz najdłuższe i najbardziej emocjonujące wymiany tego spotkania.