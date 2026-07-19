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Kapitalna gra pod siatką. Najlepsze bloki meczu Polska - Francja [WIDEO]

Biało-Czerwoni po zaciętym meczu pokonali Francję 3:1 i odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Jednym z kluczowych elementów ich gry była skuteczność w bloku, która pozwoliła odwrócić losy spotkania po nieudanym pierwszym secie. Zobacz wideo z najefektowniejszymi blokami polskich siatkarzy przeciwko Francji.

Polscy siatkarze wykonali kolejne zadanie w Lidze Narodów.Dzięki dotychczasowym dobrym występom zapewnili sobie już udział w turnieju finałowym. W nocy czasu polskiego dołożyli kolejne zwycięstwo, pokonując reprezentację Francji 3:1. Choć rywale od początku postawili im trudne warunki, zawodnicy Nikoli Grbicia zdołali odwrócić losy spotkania i sięgnęli po cenny triumf.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych bloków całego meczu. To właśnie skuteczna gra w tym elemencie miała duży wpływ na końcowy wynik spotkania.

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