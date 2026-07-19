Polscy siatkarze wykonali kolejne zadanie w Lidze Narodów.Dzięki dotychczasowym dobrym występom zapewnili sobie już udział w turnieju finałowym. W nocy czasu polskiego dołożyli kolejne zwycięstwo, pokonując reprezentację Francji 3:1. Choć rywale od początku postawili im trudne warunki, zawodnicy Nikoli Grbicia zdołali odwrócić losy spotkania i sięgnęli po cenny triumf.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych bloków całego meczu. To właśnie skuteczna gra w tym elemencie miała duży wpływ na końcowy wynik spotkania.

Wilfredo Leon volleyballworld.com materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News



