Kapitalna gra pod siatką. Najlepsze bloki meczu Polska - Francja [WIDEO]
Biało-Czerwoni po zaciętym meczu pokonali Francję 3:1 i odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Jednym z kluczowych elementów ich gry była skuteczność w bloku, która pozwoliła odwrócić losy spotkania po nieudanym pierwszym secie. Zobacz wideo z najefektowniejszymi blokami polskich siatkarzy przeciwko Francji.
Polscy siatkarze wykonali kolejne zadanie w Lidze Narodów.Dzięki dotychczasowym dobrym występom zapewnili sobie już udział w turnieju finałowym. W nocy czasu polskiego dołożyli kolejne zwycięstwo, pokonując reprezentację Francji 3:1. Choć rywale od początku postawili im trudne warunki, zawodnicy Nikoli Grbicia zdołali odwrócić losy spotkania i sięgnęli po cenny triumf.
W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych bloków całego meczu. To właśnie skuteczna gra w tym elemencie miała duży wpływ na końcowy wynik spotkania.