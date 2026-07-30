Kapitalna gra Amerykanów. Tym przechylili szalę zwycięstwa [WIDEO]

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w czwartkowym ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzyła się z drużyną Włoch. Choć zapowiadało się na wyrównane i emocjonujące widowisko, aktualni mistrzowie świata nie znaleźli sposobu na świetnie dysponowanych Amerykanów, którzy pewnie zwyciężyli 3:0 i zameldowali się w półfinale.

Jednym z największych atutów reprezentacji USA była zagrywka. Amerykanie regularnie zdobywali bezpośrednie punkty z serwisu, a w kluczowych momentach skutecznie odrzucali rywali od siatki. Przewagę utrzymywali również w pozostałych elementach gry, co pozwoliło im kontrolować przebieg spotkania.

Liga Narodów. Najlepsze akcje Amerykanów w ćwierćfinale

Zestawienie najefektowniejszych akcji reprezentacji Stanów Zjednoczonych można zobaczyć w załączonym materiale wideo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, która dzień wcześniej pokonała Chiny 3:1.

Awans do najlepszej czwórki wywalczyła również Słowenia. Słoweńcy pokonali Turcję 3:0, choć wszystkie trzy sety były niezwykle wyrównane i kończyły się grą na przewagi. O finał zagrają ze zwycięzcą ćwierćfinału Polska - Ukraina.

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Podopieczni Nikoli Grbicia w turnieju finałowym bronią tytułu wywalczonego przed rokiem. Do tej pory na swoim koncie mają tylko dwie porażki - ulegli Japonii oraz Słowenii. Ostatni turniej w Chicago wygrali bez żadnej straty. Transmisje spotkań Ligi Narodów są dostępne na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.

Włochy - USA 0:3 (22:25, 21:25, 21:25)

Włochy: Simone Giannelli, Giovanni Sanguinetti, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Pardo Mati, Yuri Romano - Fabio Balaso (libero) oraz Luca Porro, Gabriele Laurenzano (libero), Francesco Sani, Riccardo Sbertoli. Trener: Ferdinando De Giorgi.

USA: Merrick McHenry, Ethan Champlin, Micah Christenson, Jake Hanes, Matthew Anderson, Taylor Averill - Erik Shoji (libero) oraz Micah Maʻa, Cole Hartke, Cooper Robinson, Jeffrey Jendryk. Trener: Karch Kiraly.