Kamil Semeniuk zachwycił przeciwko Brazylii. Najlepsze akcje Polaka [WIDEO]

Polscy siatkarze w nocy czasu polskiego dopisali do swojego dorobku kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" bez większych problemów pokonali reprezentację Brazylii 3:0, odnosząc tym samym ósmy triumf w tegorocznej edycji turnieju.

Zwycięstwo pozwoliło im uplasować się na trzecim miejscu w tabeli i zapewniło udział w turnieju finałowym. Warto przypomnieć, że wicemistrzowie olimpijscy triumfowali w ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów.

Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze akcje Kamila Semeniuka

O zwycięstwie Polaków zdecydowała większa skuteczność w kluczowych elementach gry. Podopieczni Nikoli Grbicia lepiej spisywali się w ataku, a także popełnili mniej błędów własnych niż rywale.

Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyli Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk - obaj zakończyli spotkanie z dorobkiem 13 punktów. 12 oczek dołożył Bartłomiej Bołądź. W ekipie Brazylii najskuteczniejsi byli natomiast Darlan Souza oraz Ricardo Lucarelli, którzy również zdobyli po 12 punktów.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje Kamila Semeniuka ze spotkania przeciwko Brazylii.

Po meczu polski przyjmujący zwrócił się do kibiców zgromadzonych w Chicago oraz fanów oglądających spotkanie przed telewizorami. W rozmowie z kamerą VNL podkreślił:

- Bardzo dziękujemy, że nas dopingujecie. Czy tutaj w Chicago, czy w Polsce przed telewizorami. Wiem, że godziny meczów nie są zbyt przyjemne do oglądania w naszym kraju, ale bądźcie z nami i kibicujcie, bo przed nami teraz mecz z Francją.

Ograbili Polaków z olimpijskiego złota, nadeszła kompromitacja. Od razu widać "ale"

Siatkarze Nikoli Grbicia nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek. Zaledwie około 20 godzin po zakończeniu spotkania z Brazylią czeka ich kolejny wymagający pojedynek- tym razem z reprezentacją Francji. Mecz rozpocznie się o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Transmisje ze spotkań Ligi Narodów można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje i materiały wideo dostępne są również w serwisie Interia Sport.

Kamil Semeniuk Lukasz Kalinowski East News

Kamil Semeniuk Marcin Golba AFP

Kamil Semeniuk w trakcie meczu Polska - Kanada VolleyballWorld materiały prasowe



