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Kamil Semeniuk zachwycił przeciwko Brazylii. Najlepsze akcje Polaka [WIDEO]

Kamil Semeniuk był jednym z liderów reprezentacji Polski w zwycięskim starciu z Brazylią. "Biało-Czerwoni" odnieśli ósmy triumf w tegorocznej Lidze Narodów, a przyjmujący wyróżnił się skuteczną grą w ofensywie. Po meczu zwrócił się także do kibiców, dziękując im za wsparcie mimo wymagających godzin transmisji. Zobacz najlepsze akcje Polaka w meczu z Brazylią.

Polscy siatkarze w nocy czasu polskiego dopisali do swojego dorobku kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" bez większych problemów pokonali reprezentację Brazylii 3:0, odnosząc tym samym ósmy triumf w tegorocznej edycji turnieju.

Zwycięstwo pozwoliło im uplasować się na trzecim miejscu w tabeli i zapewniło udział w turnieju finałowym. Warto przypomnieć, że wicemistrzowie olimpijscy triumfowali w ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów.

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O zwycięstwie Polaków zdecydowała większa skuteczność w kluczowych elementach gry. Podopieczni Nikoli Grbicia lepiej spisywali się w ataku, a także popełnili mniej błędów własnych niż rywale.

Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyli Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk - obaj zakończyli spotkanie z dorobkiem 13 punktów. 12 oczek dołożył Bartłomiej Bołądź. W ekipie Brazylii najskuteczniejsi byli natomiast Darlan Souza oraz Ricardo Lucarelli, którzy również zdobyli po 12 punktów.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje Kamila Semeniuka ze spotkania przeciwko Brazylii.

Po meczu polski przyjmujący zwrócił się do kibiców zgromadzonych w Chicago oraz fanów oglądających spotkanie przed telewizorami. W rozmowie z kamerą VNL podkreślił:

- Bardzo dziękujemy, że nas dopingujecie. Czy tutaj w Chicago, czy w Polsce przed telewizorami. Wiem, że godziny meczów nie są zbyt przyjemne do oglądania w naszym kraju, ale bądźcie z nami i kibicujcie, bo przed nami teraz mecz z Francją.

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Siatkarze Nikoli Grbicia nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek. Zaledwie około 20 godzin po zakończeniu spotkania z Brazylią czeka ich kolejny wymagający pojedynek- tym razem z reprezentacją Francji. Mecz rozpocznie się o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Transmisje ze spotkań Ligi Narodów można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje i materiały wideo dostępne są również w serwisie Interia Sport.

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