Julita Piasecka w roli głównej. Najlepsze akcje Polki [WIDEO]

Polskie siatkarki nie zdołały pokonać wicemistrzyń świata - reprezentacji Turcji - w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Japonii. Choć "Biało-Czerwone" miały swoje okazje, aby spotkanie zakończyło się innym rezultatem, nie potrafiły ich wykorzystać. Turczynki lepiej zaprezentowały się w decydujących fragmentach i ostatecznie zwyciężyły 3:1. Dla podopiecznych Stefano Lavariniego była to trzecia porażka w tegorocznych rozgrywkach.

Liga Narodów siatkarek. Najlepsze akcje Julity Piaseckiej

Po zakończeniu spotkania trener reprezentacji Polski nie ukrywał rozczarowania wynikiem. Jednocześnie podkreślił, że jego zawodniczki realizowały założenia taktyczne, jednak nie zdołały utrzymać wysokiego poziomu gry przez całe spotkanie.

- Dzisiaj napotkaliśmy problemy od trzeciego seta, a także w czwartym. Myślę, że nie zawiedliśmy, jeśli chodzi o realizację taktyki, natomiast zabrakło nam utrzymania tego poziomu. Jutro jest kolejny mecz, będzie to inny styl, inna charakterystyka zespołu, zawodniczek. Musimy znaleźć rozwiązania, wszystko co najlepsze, żeby osiągnąć rezultat, jakiego oczekujemy - powiedział Stefano Lavarini po meczu na antenie Polsatu Sport.

W reprezentacji Polski najwięcej punktów zdobyła Julita Piasecka, która zakończyła spotkanie z dorobkiem 14 punktów. Niewiele mniej uzyskała Magdalena Stysiak (12 pkt), a 10 punktów dołożyła Anna Obiała.

Po stronie tureckiej najskuteczniejszą zawodniczką była Melissa Vargas, autorka aż 23 punktów. Bardzo dobrze zaprezentowały się również Ilkin Aydin (14 pkt), Hande Baladin (10 pkt) oraz Zehra Gunes (10 pkt).

Najlepsze akcje Julity Piaseckiej z tego spotkania można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będą Stany Zjednoczone. Spotkanie zaplanowano na środę o godzinie 6:00 czasu polskiego. Transmisja z meczu dostępna będzie na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Polska: Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Anna Obiała, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska - Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Szczurowska, Justyna Łysiak, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk.

Turcja: Elif Sahin, Sinead Jack, Ilkin Aydin, Zehra Gunes, Yaprak Erkek, Melissa Vargas - Gizem Orge (libero) oraz Saliha Sahin, Hande Baladin, Eylul Akarcesme, Cansu Ozbay, Defne Basyolcu.

Alicja Grabka w przyszłym sezonie ma grac razem z Julitą Piasecką vnl materiały prasowe

Magdalena Stysiak i Weronika Centka-Tietianiec STARSPORT/Shutterstock East News

Julita Piasecka w meczu Polska - Bułgaria volleyballworld.com materiały prasowe



