Jednostronne widowisko w Lidze Narodów. Ukraina rozbiła rywala [WIDEO]

Ukraińcy przystępowali do rywalizacji w dobrych nastrojach po zwycięstwie 3:1 nad gospodarzami turnieju, Chinami. Wcześniej stoczyli zacięty bój z Iranem, przegrywając dopiero po tie-breaku. Kuba z kolei wciąż szuka pierwszych punktów w rozgrywkach - na inaugurację uległa Polsce 0:3.

Początek meczu zapowiadał wyrównaną walkę. W pierwszym secie obie drużyny długo szły punkt za punkt, a wynik utrzymywał się w okolicach remisu. Kluczowa okazała się końcówka, w której Ukraińcy pokazali więcej jakości. Przy stanie 22:21 zdobyli trzy kolejne punkty i zamknęli partię wynikiem 25:21.

Druga odsłona przebiegała już pod wyraźne dyktando zespołu z Europy Wschodniej. Ukraina szybko wypracowała kilkupunktową przewagę i tym razem nie pozwoliła rywalom na odrobienie strat. Kubańczycy nie byli w stanie znaleźć sposobu na dobrze funkcjonujący blok i skuteczny atak przeciwników. Set zakończył się wynikiem 25:20.

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Największa różnica klas była widoczna w trzeciej partii. Ukraińcy dominowali praktycznie w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła - od zagrywki, przez blok i obronę, aż po skuteczność w ofensywie. Świetnie prezentował się m.in. Jurij Semeniuk, a Kubańczycy sprawiali wrażenie całkowicie bezradnych. Efektowna gra Ukrainy przełożyła się na wysokie zwycięstwo 25:16 i zamknięcie meczu w trzech setach.

Dzięki wygranej Ukraina umocniła swoją pozycję w tabeli Ligi Narodów i z optymizmem może oczekiwać kolejnego wyzwania. Już 14 czerwca zmierzy się z reprezentacją Polski. Kuba pozostaje natomiast bez punktów i z bilansem setów 0:6 po dwóch spotkaniach.

Ukraina - Kuba 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).



