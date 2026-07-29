Japonia zagra o finał Ligi Narodów. Chiny postraszyły faworyta w Ningbo [WIDEO]

Chiny bardzo dobrze weszły w ten mecz. Gospodarze, niesieni dopingiem kibiców, szybko zbudowali przewagę i w pierwszej partii prowadzili już 18:12. Japonia próbowała odrabiać straty, doprowadziła nawet do prowadzenia 20:19, ale końcówka należała do Chińczyków. Set zakończył się wynikiem 25:23 i zapowiadał dużo większe emocje, niż mogło się wydawać przed pierwszą piłką.

Druga partia również długo układała się po myśli gospodarzy. Chiny prowadziły 14:11, ale Japonia zaczęła stopniowo przejmować kontrolę. Kluczowe akcje brał na siebie Ran Takahashi, a w końcówce Japończycy byli skuteczniejsi na wysokich piłkach. Set zakończył Yuji Nishida, doprowadzając do remisu w meczu.

Trzecia odsłona była już pokazem siły Japonii. Faworyci złapali właściwy rytm, lepiej funkcjonowali w ataku i coraz skuteczniej zatrzymywali rywali blokiem. Chiny nie były w stanie utrzymać tempa z dwóch pierwszych setów, a różnica punktowa szybko rosła. Japonia wygrała tę partię 25:16 i po raz pierwszy objęła prowadzenie w całym spotkaniu.

Najwięcej napięcia przyniósł czwarty set. Chiny nie zamierzały rezygnować i jeszcze raz postawiły faworyta pod presją. Gospodarze prowadzili 20:19, później doprowadzili do remisu 23:23, ale ostatnie słowo należało do Japonii. Mecz zakończył efektowny as serwisowy Shomy Tomity, po którym Japończycy mogli świętować awans do półfinału.

Bohaterem spotkania był Ran Takahashi. Lider reprezentacji Japonii zdobył 21 punktów, dokładając do tego dwa asy serwisowe i dwa punktowe bloki. Ważne role odegrali także Larry Ik Evbade-Dan i Yuji Nishida, którzy zakończyli mecz z dorobkiem 13 punktów. Po stronie Chin najskuteczniejszy był Wang Bin, autor 19 punktów.

Statystyki dobrze pokazują, gdzie Japonia zbudowała przewagę. Japończycy byli lepsi w ataku 61:54, wygrali blok 9:6 i popełnili o jeden błąd mniej od rywali. W zagrywce obie drużyny zanotowały po cztery asy.

Skrót meczu Japonia - Chiny pokazuje spotkanie pełne zwrotów akcji. Gospodarze zaczęli odważnie i przez długie fragmenty byli w stanie sprawiać faworytom problemy, ale Japonia zareagowała jak drużyna z najwyższej półki. Po stracie pierwszego seta poprawiła organizację gry, uspokoiła przyjęcie i w najważniejszych momentach miała po swojej stronie liderów.

Dla Japonii to trzeci awans do najlepszej czwórki VNL w historii. W półfinale zagra ze zwycięzcą meczu Włochy - USA. Chiny kończą udział w turnieju, ale ćwierćfinał przed własną publicznością pokazał, że potrafiły mocno postawić się jednej z najlepszych drużyn fazy zasadniczej.