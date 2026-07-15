Japonia wygrała thriller z Włochami. Tie-break rozstrzygnął wielkie widowisko [WIDEO]

Początek należał do Japończyków. Pierwszy set był niezwykle wyrównany i zakończył się grą na przewagi. Gospodarze lepiej wytrzymali nerwową końcówkę, wygrali 26:24 i dali publiczności w Osace pierwszy powód do ogromnej radości.

Włosi nie zamierzali jednak długo pozostawać w defensywie. W drugiej partii poprawili skuteczność, lepiej radzili sobie na siatce i zaczęli przejmować kontrolę nad wymianami. Wygrali 25:19, a później poszli za ciosem. Trzeci set również padł ich łupem - 25:20 - i to Italia była o krok od zwycięstwa.

Japonia znalazła się w trudnym położeniu, ale nie pękła. Czwarta partia znów przyniosła ogromne emocje. Gospodarze grali szybciej, odważniej i w końcówce zachowali więcej spokoju. Wygrali 25:23, doprowadzając do tie-breaka.

W decydującym secie Osaka dostała prawdziwy siatkarski thriller. Włosi próbowali wykorzystać swoje doświadczenie, ale Japonia, niesiona dopingiem kibiców, była skuteczniejsza w najważniejszych akcjach. Gospodarze wygrali tie-breaka 15:12 i mogli świętować zwycięstwo nad jednym z najmocniejszych zespołów świata.

Skrót meczu pokazuje wszystko, co w tym spotkaniu było najważniejsze: zacięte końcówki, szybkie rozegranie Japończyków, mocne odpowiedzi Włochów i wielkie emocje w piątym secie. To był pojedynek, w którym obie drużyny miały swoje momenty, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy.

Japońskie media nazwały ten triumf jednym z najważniejszych momentów fazy zasadniczej. TBS podkreślił, że Japonia pokonała aktualnych mistrzów świata i dzięki zwycięstwu nad Włochami przed własną publicznością zapewniła sobie awans do turnieju finałowego. Bohaterem meczu był Ran Takahashi, zdobywca 26 punktów, który po spotkaniu krótko podsumował emocje słowami: "To coś wspaniałego!". Ważne role odegrali także Yuji Nishida i Yuki Ishikawa, a tie-break pokazał, jak wielką siłę dał gospodarzom doping kibiców w Osace.

Włoskie media natomiast przyjęły porażkę jako bolesne potknięcie w walce o turniej finałowy. Sky Sport Italia napisał, że "Azzurri" zatrzymali się na pięciu zwycięstwach w Lidze Narodów, a OA Sport podkreślał, że Italia była blisko dużego wyniku z liderem tabeli, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Japonii po tie-breaku. Włoski portal zwracał też uwagę, że po tym meczu droga zespołu Ferdinando De Giorgiego do turnieju finałowego zrobiła się wyraźnie trudniejsza.



