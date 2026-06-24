Japończycy przystępowali do spotkania po znakomitej pierwszej części rozgrywek Ligi Narodów. Na swoim koncie mieli już dotychczasowe zwycięstwa nad Polską, Ukrainą, Chinami, a także Słowenią. Serbowie w tamtym okresie również prezentowali wysoką formę - wygrywali z Argentyną, Belgią oraz Bułgarią. Wyższość rywali musieli uznać zaledwie raz, za sprawą starcia z Brazylią.

Od początku środowego meczu reprezentacja Japonii udowadniała, że to do niej należy inicjatywa. Azjaci szybko objęli pięciopunktowe prowadzenie 9:4 i konsekwentnie powiększali przewagę. Mimo wyrównanej końcówki utrzymali kontrolę nad wydarzeniami na boisku i zwyciężyli w pierwszym secie 25:17.

Podobny przebieg miała druga partia meczu. Przy stanie 7:6 Japończycy raz jeszcze zanotowali imponującą serię zdobywanych punktów, praktycznie rozstrzygając w ten sposób losy seta. Choć Serbowie w końcówce zdołali poprawić swoją grę, nie byli już w stanie odrobić strać i przegrali 15:25.

Po dwóch niemalże jednostronnych setach reprezentacja Serbii odpowiedziała w trzeciej odsłonie, wygrywając 25:22. W czwartej części tej rywalizacji Japonia ponownie w pełni przejęła kontrolę. Siatkarze z Azji pewnie triumfowali 25:16, a zwycięstwo w ostatniej akcji zapewnił im Kento Miyaura, dla którego był to zaledwie piąty punkt zdobyty w tym pojedynku.

24 czerwca swój mecz rozegra także reprezentacja Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Belgią. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 20:00. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.



