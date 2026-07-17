Japonia nie zwalnia tempa. Belgowie bez szans w starciu z liderem [WIDEO]
Reprezentacja Japonii odniosła kolejne zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Narodów. Gospodarze turnieju w Osace pokonali Belgię 3:0 i umocnili swoją pozycję na czele tabeli, potwierdzając wysoką formę przed fazą finałową rozgrywek. Powyższy materiał przedstawia skrót tego meczu.
Japończycy od początku spotkania narzucili rywalom własne warunki. Belgowie starali się dotrzymywać kroku gospodarzom, jednak ci imponowali organizacją gry i skutecznością w kluczowych momentach. W premierowej odsłonie zespół z Azji stopniowo budował przewagę, którą utrzymał do końca, zwyciężając 25:20.
Drugi set okazał się najbardziej wyrównany. Belgowie prezentowali się znacznie lepiej niż w pierwszej partii i przez długi czas utrzymywali kontakt punktowy z przeciwnikami. Japonia ponownie pokazała jednak swoją największą siłę - spokój w decydujących akcjach. Dzięki temu gospodarze wygrali 25:22 i znaleźli się o krok od kolejnego triumfu.
Po zmianie stron Belgowie próbowali jeszcze odwrócić losy meczu, ale Japonia bardzo szybko przejęła inicjatywę. Liderzy tabeli znakomicie funkcjonowali w obronie i skutecznie wykorzystywali kontrataki, przez co przewaga zaczęła szybko rosnąć. Belgijski zespół nie był w stanie utrzymać tempa narzuconego przez rywali.
Trzecia partia zakończyła się wynikiem 25:16, a całe spotkanie pewnym zwycięstwem Japonii 3:0. Dla gospodarzy był to już kolejny sygnał, że znajdują się w znakomitej dyspozycji na finiszu fazy zasadniczej. Belgowie momentami potrafili postawić trudne warunki, szczególnie w drugim secie, jednak na tle rozpędzonej reprezentacji Japonii okazało się to zbyt mało, by nawiązać realną walkę o punkty.