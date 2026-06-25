Liga Narodów siatkarzy. Asy serwisowe meczu Chiny-Belgia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Jak to wpadło? O włos przegrali z Polską, teraz dopięli swego [WIDEO]

Reprezentacja Belgii była blisko pokonania "Biało-Czerwonych" w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy jednak zdołali odwrócić losy spotkania i zwyciężyli w tie-breaku. Belgowie lepsi okazali się natomiast w czwartkowym starciu z reprezentacją Chin, którą pokonali 3:1. W meczu nie brakowało emocjonujących wymian oraz popisu siatkarskich umiejętności. Zobacz najlepsze asy serwisowe.

Reprezentacja Belgii w pierwszym meczu w Gliwicach była o krok od zwycięstwa. W starciu z polskimi siatkarzami prowadziła już 2:0 w setach, jednak "Biało-Czerwoni" zdołali wrócić do gry i doprowadzili do tie-breaka. W decydującej partii lepsi okazali się reprezentanci Polski, wygrywając 15:13.

W drugim spotkaniu rywalem Belgów była reprezentacja Chin, która jednak od początku musiała gonić wynik. Ostatecznie Belgowie kontrolowali przebieg meczu i zwyciężyli 3:1.

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Spotkanie rozpoczęło się od asa serwisowego drużyny z Chin. Szczególnie w pierwszym secie potrafili oni postraszyć rywala swoją zagrywką i zapisali na swoim koncie kilka punktowych serwisów. Na początku wypracowali kilkupunktowe prowadzenie (5:1), jednak Belgowie stopniowo odrabiali straty i przy wyniku 16:16 doprowadzili do wyrównania. Końcówka była bardzo wyrównana i gra toczyła się na przewagi, a set zakończył się wynikiem 28:26 dla podopiecznych Vitala Heynena.

Druga partia rozpoczęła się już bardziej wyrównanie, a w pewnym momencie to Belgowie zdołali odskoczyć na kilka punktów. Chińczycy walczyli jednak do końca i ze stanu 15:20 zdobyli cztery punkty z rzędu. Ostatecznie Belgowie nie dali sobie odebrać tego seta i wygrali go 25:21.

Podobnie ułożyły się pozostałe dwa sety, które choć były wyrównane, to jednak padły łupem Belgów. Ostatecznie Belgowie zwyciężyli całe spotkanie 3:1.

Wszystkie popisowe zagrywki, które zakończyły się bezpośrednim zdobyciem punktu, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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W czwartek przed polską publicznością zaprezentują się również siatkarze Nikoli Grbicia. Kolejnym rywalem "Biało-Czerwonych" jest drużyna z Turcji, która wczoraj zanotowała zwycięstwo nad Chińczykami 3:0. Transmisje z siatkarskich spotkań dostępne są na sportowych kanałach Polsatu. Relacja z meczu Polaków będzie dostępna natomiast na Interii Sport.

Belgia - Chiny 3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25: 20)

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Polsat Sport
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