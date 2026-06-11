Za nami dwa pierwsze mecze reprezentacji Polski w ósmej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Pierwszy z nich, przeciwko Kubie, zakończył się korzystnie dla naszych zawodników - wynikiem 3:0. Na nieszczęście podopiecznych Nikoli Grbicia, tego samego nie można powiedzieć o spotkaniu ze Słowenią, które po wyrównanej, pełnej emocji walce wpadło na konto naszych rywali z rezultatem 2:3.

Starcie ze Słowenią, z racji na wyrównany poziom i długość, przyniosło kibicom dużo ekscytujących momentów. Poszczególni zawodnicy wyróżniali się nie tylko efektywną, ale i bardzo efektowną grą. W głównej mierze mowa tu o Niku Mujanoviciu. 22-latek zdobył w tym meczu budzącą podziw liczbę 37 punktów. Jest to drugi w historii Ligi Narodów rezultat - lepszy od niego jest w tej kategorii tylko Nimir Abdel-Aziz z Holandii, który w 2021 roku ustanowił rekord 43 "oczek".

Tym wynikiem Nik Mujanović zaskoczył nawet samego siebie. "Momentami nie dowierzałem w to, co widziałem".

Wśród naszych siatkarzy w pierwszej kolejności wyróżnić trzeba Bartosza Gomułkę, który w tym meczu zdobył 20 punktów. Na podobnym poziomie w ataku naszej reprezentacji zagrali również Bartosz Firszt i Szymon Jakubiszczak, zdobywając kolejno 19 oraz 18 punktów. Nie można pominąć faktu, że Firszt popełnił tylko dwa błędy w ataku, co w zestawieniu z 34 próbami łącznie jest wynikiem godnym pochwały.

Do dziesięciodniowej przerwy "Biało-Czerwonym" pozostały do rozegrania jeszcze dwa istotne mecze. W pierwszym z nich Polacy stawią czoła Japonii. Drugie starcie odbędzie się z Ukrainą. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Słowenia: Uros Planinsic, Alen Pajenk, Klemen Sen, Rok Bracko, Jan Kozamernik, Nik Mujanović - Jani Kovacic (libero) oraz Luka Marovt, Saso Stalekar, Grega Okroglic.

Polska: Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Bartosz Firszt, Bartłomiej Lemański - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Majchrzak, Aleksander Śliwka, Aliaksei Nasevich, Marcel Bakaj.

Nik Mujanović zdobył w meczu z Polską aż 37 punktów VolleyballWorld materiały prasowe



