Pierwszy set od początku zapowiadał wyrównaną walkę. Obie drużyny przystępowały do spotkania po porażkach w półfinałach i chciały zakończyć turniej medalem. Przez długi czas wynik oscylował wokół remisu, jednak w końcówce więcej skuteczności zachowali Słoweńcy. Kilka udanych akcji w ataku oraz dobra gra na zagrywce pozwoliły im zwyciężyć 25:21 i wykonać pierwszy krok w stronę podium.

Japończycy odpowiedzieli w drugiej partii. Drużyna z Azji poprawiła skuteczność w ofensywie i lepiej radziła sobie w najważniejszych momentach seta. Końcówka ponownie była bardzo zacięta, ale tym razem to Japonia zachowała więcej zimnej krwi, wygrywając 28:26 i doprowadzając do remisu w meczu. Wydawało się wówczas, że przełamany zespół będzie w stanie odwrócić losy rywalizacji.

Kluczowy dla losów spotkania okazał się trzeci set. Słoweńcy odzyskali kontrolę nad wydarzeniami na boisku, imponując szczególnie skutecznością w ataku oraz grą blokiem. Japonia długo utrzymywała kontakt punktowy, jednak europejska drużyna była bardziej regularna i zwyciężyła 25:22. Taki sam wynik padł również w czwartej odsłonie, choć Japończycy do końca walczyli o doprowadzenie do tie-breaka.

Ostatecznie Słowenia triumfowała 3:1 i mogła świętować historyczny sukces. Duża przewaga w kluczowych elementach gry okazała się decydująca. Słoweńcy zdobyli więcej punktów atakiem, blokiem oraz zagrywką, co przełożyło się na końcowy rezultat. Bohaterami zwycięskiej drużyny byli Nik Mujanović i Rok Mozić, którzy poprowadzili swój zespół do pierwszego medalu Ligi Narodów. Dla Japonii porażka oznaczała zakończenie znakomitego turnieju na czwartym miejscu, tuż za podium.



