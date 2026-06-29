Historyczne starcie z Argentyną. Siatkarze tak zachwycili kibiców [WIDEO]

Zmagania Ligi Narodów siatkarzy nabierają tempa. W zakończonym drugim tygodniu rywalizacji polscy siatkarze odnieśli cztery zwycięstwa, pokonując reprezentacje Belgii, Turcji, Niemiec oraz Argentyny. Dwa z tych spotkań "Biało-Czerwoni" rozstrzygnęli dopiero po pięciosetowych, bardzo wyrównanych bojach.

Łącznie po ośmiu spotkaniach Polacy mają bilans sześciu zwycięstw i dwóch porażek. Zdobyte punkty - łącznie 17 - dają im trzecie miejsce w klasyfikacji, m.in. dzięki trzem wygranym po tie-breakach oraz dwóm przegranym po pięciosetowych meczach.

Liga Narodów. Popisowa zagrywka polskich siatkarzy

Dotychczasowy mecz z Argentyną można uznać za jeden z najbardziej wymagających dla polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. Pierwszy set trwał niemal godzinę, a liczba zdobytych punktów zbliżyła się do stu. Nie brakowało również długich wymian i ryzykownych interwencji w obronie. Licznie zgromadzeni w Gliwicach kibice mogli dodatkowo podziwiać efektowne zagrywki, w tym wiele asów serwisowych.

Najlepsze zagrywki z całego meczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Po stronie "Biało-Czerwonych" asy serwisowe zapisali na swoim koncie m.in. Wilfredo Leon, Marcin Komenda, Jakub Nowak, Kewin Sasak, Artur Szalpuk oraz Bartłomiej Bołądź.

Kolejne spotkania w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 15-19 lipca w Chicago. W trakcie turnieju zmierzą się z reprezentacjami Bułgarii, Brazylii, Francji oraz Stanów Zjednoczonych.

Polska - Argentyna 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20)

Polska: Aleksander Śliwka, Kewin Sasak, Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda, Wilfredo Leon - Jakub Popiwczak (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Artur Szalpuk, Maksymilian Granieczny, Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.

Argentyna: Martin Ramos, Manuel Armoa, Luciano De Cecco, German Alfredo Gomez, Jan Martinez Franchi, Joaquin Gallego - Franco Massimino (libero) oraz Matias Sanchez, Luciano Vicentin, Fausto Diaz, Matias Giraudo. Trener: Fabian Muraco.

Polska zagrała z Argentyną na zakończenie turnieju w Gliwicach VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski Volleyball World materiały prasowe

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News



