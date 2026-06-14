Jeszcze po dwóch setach niewiele wskazywało na szczęśliwe zakończenie dla drużyny Nikoli Grbicia. Polacy przegrywali 0:2 i byli wyraźnie w cieniu rywali. Mimo to zdołali odwrócić losy spotkania, a po meczu selekcjoner zwrócił uwagę na element, który jego zdaniem okazał się kluczowy dla końcowego sukcesu.

"Znaleźliśmy radość na końcu tego spotkania, zwyciężając" - przyznał trener. Jak zaznaczył, od początku sezonu wymaga od zawodników koncentracji na każdej akcji i utrzymywania odpowiedniego poziomu gry niezależnie od wyniku.

Nie zrobiliśmy niczego nadzwyczajnego. To nie było tak, że nagle posłaliśmy sześć asów serwisowych czy zaczęliśmy wszystko blokować. Ukraina po prostu zaczęła grać słabiej, a my kontynuowaliśmy dobrą postawę”– ocenił

Coach zwrócił uwagę, że odwrócenie losów meczu nie było efektem nagłej zmiany czy serii spektakularnych zagrań. Jego zdaniem Polacy po prostu pozostali konsekwentni i cierpliwi, gdy rywale zaczęli tracić swoją skuteczność.

Nikola Grbić Andrzej Iwanczuk East News

Największą satysfakcję trenerowi sprawiła reakcja drużyny na trudny moment w meczu. Jak podkreślił, właśnie umiejętność wychodzenia z kryzysowych sytuacji jest dla niego ważniejsza niż miejsce w tabeli czy ranking.

Nikola Grbić MIGUEL MEDINAAFP AFP

"Najważniejsze jest to, jak wyszliśmy z tych trudnych momentów i że zwyciężyliśmy. Nie chodzi tylko o tabelę czy ranking, ale o to, jak wracamy po takich sytuacjach" - podsumował Grbić.

Nikola Grbić w meczu z Ukrainą przekonał się do Aleksa Nasewicza VolleyballWorld materiały prasowe



