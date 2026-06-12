Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze bloki w meczu Japonia - Polska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Gorszy całokształt, lepsza defensywa. Najlepsze bloki w meczu Japonia - Polska [WIDEO]

Siatkarska reprezentacja Polski drugi mecz z rzędu zakończyła dopiero w tie-breaku. Zespół Nikoli Grbicia ponownie przegrał 2:3, tym razem przeciwko Japonii. Trener "Biało-Czerwonych" musi jak najszybciej znaleźć rozwiązanie obecnego problemu, który dotyka gry i wyników naszych siatkarzy. Na pewno nie jest nim defensywa, w której ponownie jesteśmy lepsi od rywala. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania defensywne w meczu Japonia - Polska.