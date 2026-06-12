Gorszy całokształt, lepsza defensywa. Najlepsze bloki w meczu Japonia - Polska [WIDEO]
Siatkarska reprezentacja Polski drugi mecz z rzędu zakończyła dopiero w tie-breaku. Zespół Nikoli Grbicia ponownie przegrał 2:3, tym razem przeciwko Japonii. Trener "Biało-Czerwonych" musi jak najszybciej znaleźć rozwiązanie obecnego problemu, który dotyka gry i wyników naszych siatkarzy. Na pewno nie jest nim defensywa, w której ponownie jesteśmy lepsi od rywala. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania defensywne w meczu Japonia - Polska.
12 czerwca reprezentacja Polski rozegrała swój trzeci mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli zmagania w chińskim Linyi od wygranej z Kubą 3:0. Kolejne dwa starcia to bliźniacze porażki wynikiem 2:3 ze Słowenią i Japonią.
Zarówno przy pierwszej, jak i drugiej przegranej "Biało-Czerwoni" pochwalić się mogli skuteczniejszą grą w defensywie. W starciu z Japończykami podopieczni Nikoli Grbicia zaliczyli 10 punktujących bloków, natomiast ich rywale mogli się pochwalić tylko 4 takimi zagraniami.