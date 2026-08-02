Od początku finałowego starcia przyjmujący był jednym z najpewniejszych punktów zespołu Nikoli Grbicia. Semeniuk regularnie kończył ważne akcje w ataku i dawał drużynie stabilność w momentach, gdy Amerykanie próbowali przejmować inicjatywę. Szczególnie dobrze prezentował się w dłuższych wymianach, cierpliwie szukając sposobu na przełamanie defensywy rywali.

Polacy wygrali pierwszego seta, ale w kolejnych partiach musieli zmierzyć się z coraz lepiej grającym zespołem USA. Właśnie wtedy znaczenie Semeniuka było szczególnie widoczne. Gdy spotkanie weszło w najbardziej wyrównaną fazę, przyjmujący regularnie dokładał cenne punkty i pomagał utrzymywać reprezentację Polski w grze o końcowy triumf.

Statystyki potwierdzają jego ogromny wkład w zwycięstwo. Semeniuk zdobył 17 punktów i był najskuteczniejszym zawodnikiem po polskiej stronie siatki. W meczu, który miał pięć setów i obfitował w zwroty akcji, właśnie taka regularność okazała się niezwykle cenna. W dużej mierze to dzięki niej "Biało-Czerwoni" mogli odpowiadać na kolejne ofensywne zrywy Amerykanów i pozostać w walce o złoty medal.

Najważniejsze przyszło jednak w końcówce spotkania. Po wyrównaniu stanu meczu na 2:2 "Biało-Czerwoni" znakomicie rozegrali tie-breaka, wygrywając go 15:10 i pieczętując obronę tytułu. Wśród bohaterów finału nie zabrakło wielu ważnych postaci, lecz to Kamil Semeniuk zakończył mecz jako najskuteczniejszy Polak. Jego 17 punktów było jednym z fundamentów sukcesu reprezentacji Polski.



