Fenomenalna gra w obronie. Najlepsze akcje libero meczu Polska - Ukraina [WIDEO]

Polscy siatkarze w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny miały już okazję rywalizować ze sobą w fazie interkontynentalnej, kiedy po zaciętym, pięciosetowym meczu lepsi okazali się "Biało-Czerwoni"

W walce o awans do półfinału podopieczni Nikoli Grbicia ponownie potwierdzili swoją wyższość. Choć oddali rywalom jednego seta, ostatecznie zwyciężyli 3:1 i w sobotę zagrają o miejsce w finale rozgrywek.

Spotkanie obfitowało w efektowne akcje po obu stronach siatki. W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze interwencje libero z ćwierćfinałowego starcia Polski z Ukrainą.

Jakub Popiwczak MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Jakub Popiwczak i Wilfredo Leon Marcin Golba AFP

Jakub Popiwczak w trakcie meczu Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe



