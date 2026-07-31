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Fenomenalna gra w obronie. Najlepsze akcje libero meczu Polska - Ukraina [WIDEO]

Polscy siatkarze wykonali kolejny krok w Lidze Narodów, pokonując Ukrainę w ćwierćfinale i meldując się w najlepszej czwórce turnieju. Spotkanie obfitowało w długie wymiany i efektowne akcje, a ważną rolę odegrali libero obu zespołów. Zobacz w materiale wideo ich najlepsze interwencje.

Polscy siatkarze w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny miały już okazję rywalizować ze sobą w fazie interkontynentalnej, kiedy po zaciętym, pięciosetowym meczu lepsi okazali się "Biało-Czerwoni"

W walce o awans do półfinału podopieczni Nikoli Grbicia ponownie potwierdzili swoją wyższość. Choć oddali rywalom jednego seta, ostatecznie zwyciężyli 3:1 i w sobotę zagrają o miejsce w finale rozgrywek.

Spotkanie obfitowało w efektowne akcje po obu stronach siatki. W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze interwencje libero z ćwierćfinałowego starcia Polski z Ukrainą.

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Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Siatkarz reprezentacji Polski w białym stroju z czerwonymi akcentami i numerem 3 na boisku podczas meczu, w tle widoczna publiczność na trybunach.
Jakub PopiwczakMICHAL KLAG/REPORTERReporter
Zawodnicy polskiej reprezentacji siatkówki podczas meczu, ubrani w oficjalne stroje, dwaj gracze wymieniają gest przyjaźni, na trybunach widoczna publiczność.
Jakub Popiwczak i Wilfredo LeonMarcin GolbaAFP
Siatkarz w zielono-białym stroju wykonuje dynamiczny odbiór piłki, skupiając się na precyzyjnym przyjęciu, podczas gdy zawodnik drużyny przeciwnej w czerwonym stroju obserwuje akcję.
Jakub Popiwczak w trakcie meczu Polska - Brazyliavolleyballworld.commateriały prasowe


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