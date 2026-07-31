Fenomenalna gra w obronie. Najlepsze akcje libero meczu Polska - Ukraina [WIDEO]
Polscy siatkarze wykonali kolejny krok w Lidze Narodów, pokonując Ukrainę w ćwierćfinale i meldując się w najlepszej czwórce turnieju. Spotkanie obfitowało w długie wymiany i efektowne akcje, a ważną rolę odegrali libero obu zespołów. Zobacz w materiale wideo ich najlepsze interwencje.
Polscy siatkarze w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny miały już okazję rywalizować ze sobą w fazie interkontynentalnej, kiedy po zaciętym, pięciosetowym meczu lepsi okazali się "Biało-Czerwoni"
W walce o awans do półfinału podopieczni Nikoli Grbicia ponownie potwierdzili swoją wyższość. Choć oddali rywalom jednego seta, ostatecznie zwyciężyli 3:1 i w sobotę zagrają o miejsce w finale rozgrywek.
Spotkanie obfitowało w efektowne akcje po obu stronach siatki. W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze interwencje libero z ćwierćfinałowego starcia Polski z Ukrainą.