Fatalny początek, kapitalny powrót. Polacy odwrócili losy meczu z Ukrainą [WIDEO]

Początek meczu należał do Ukraińców, którzy byli skuteczniejsi w ataku i lepiej wykorzystywali błędy Polaków. Kluczowy moment pierwszego seta nastąpił przy stanie 18:17, gdy seria zagrywek Dmytra Janczuka pozwoliła rywalom odskoczyć i wygrać 25:19. Druga partia miała podobny przebieg - zespół Raula Lozano kontrolował wydarzenia na parkiecie i po zwycięstwie 25:18 objął prowadzenie 2:0.

Aleksander Śliwka w ataku VolleyballWorld materiały prasowe

Biało-Czerwoni przebudzili się dopiero w trzecim secie. Poprawili skuteczność w ofensywie i wygrali 25:22, podtrzymując swoje szanse na odwrócenie losów spotkania. W czwartej odsłonie Polacy poszli za ciosem, a dzięki lepszej zagrywce i skutecznym akcjom Aleksandra Śliwki doprowadzili do tie-breaka po zwycięstwie 25:21.

Decydująca partia była wyrównana, ale kluczowe akcje należały do podopiecznych Nikoli Grbicia. Polacy utrzymali przewagę do końca i wygrali 15:11, kompletując efektowny powrót ze stanu 0:2.

W ataku Bartłomiej Lemański VolleyballWorld materiały prasowe

Turniej w Linyi reprezentacja Polski kończy z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Po wygranej z Kubą przyszły przegrane po tie-breakach ze Słowenią i Japonią, a na zakończenie turnieju triumf nad Ukrainą. Kolejne mecze Ligi Narodów Biało-Czerwoni rozegrają już przed własną publicznością podczas turnieju w Gliwicach.

Kadr z meczu Polska - Ukraina w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe



