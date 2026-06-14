Fatalny początek, kapitalny powrót. Polacy odwrócili losy meczu z Ukrainą [WIDEO]
Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach zwycięstwem. Choć po dwóch setach sytuacja Biało-Czerwonych wyglądała bardzo niepokojąco, podopieczni Nikoli Grbicia zdołali wrócić do gry i pokonali Ukrainę 3:2. Dla Polaków był to już trzeci tie-break podczas turnieju w Linyi i drugie zwycięstwo w tegorocznej edycji VNL.
Początek meczu należał do Ukraińców, którzy byli skuteczniejsi w ataku i lepiej wykorzystywali błędy Polaków. Kluczowy moment pierwszego seta nastąpił przy stanie 18:17, gdy seria zagrywek Dmytra Janczuka pozwoliła rywalom odskoczyć i wygrać 25:19. Druga partia miała podobny przebieg - zespół Raula Lozano kontrolował wydarzenia na parkiecie i po zwycięstwie 25:18 objął prowadzenie 2:0.
Biało-Czerwoni przebudzili się dopiero w trzecim secie. Poprawili skuteczność w ofensywie i wygrali 25:22, podtrzymując swoje szanse na odwrócenie losów spotkania. W czwartej odsłonie Polacy poszli za ciosem, a dzięki lepszej zagrywce i skutecznym akcjom Aleksandra Śliwki doprowadzili do tie-breaka po zwycięstwie 25:21.
Decydująca partia była wyrównana, ale kluczowe akcje należały do podopiecznych Nikoli Grbicia. Polacy utrzymali przewagę do końca i wygrali 15:11, kompletując efektowny powrót ze stanu 0:2.
Turniej w Linyi reprezentacja Polski kończy z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Po wygranej z Kubą przyszły przegrane po tie-breakach ze Słowenią i Japonią, a na zakończenie turnieju triumf nad Ukrainą. Kolejne mecze Ligi Narodów Biało-Czerwoni rozegrają już przed własną publicznością podczas turnieju w Gliwicach.