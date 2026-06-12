Mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw po trzech pierwszych meczach reprezentacji Polski w tegorocznej, ósmej edycji Ligi Narodów. Zespół trenowany przez Nikolę Grbicia wygrał tylko jeden pojedynek - z Kubą. Kolejne dwa starcia to zakończone wynikami 2:3 porażki, kolejno ze Słowenią i Japonią.

Ostatnie dwa pojedynki były do siebie bardzo podobne. Oprócz oczywistej analogii, jaką jest wynik, starcia te łączą ze sobą między innymi wychodzące przed szereg w kontekście zdobyczy punktowych jednostki, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie siatki.

W szeregach "Biało-Czerwonych" najlepiej punktującym zawodnikiem bezapelacyjnie był Alaksiej Nasewicz. Atakujący reprezentacji Polski zdobył w tym spotkaniu 24 punkty, z czego aż 21 było bezpośrednio z gry. Warto również wyróżnić Barłomieja Lemańskiego oraz Michała Gierżota, którzy z 16 i 14 trafionymi punktami domykają "podium" najskuteczniejszych Polaków tego meczu.

Po stronie Japończyków zdecydowanym liderem tego zestawienia okazał się być Takahashi Ran. Kapitan swojej reprezentacji w trakcie starcia z Polakami uzyskał aż 26 punktów, co jest najlepszym rezultatem w całym meczu. 24-latek, podobnie do Nasewicza, dominował atakami z gry bezpośredniej.

Polska: Alaksiej Nasewicz, Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Majchrzak, Marcel Bakaj, Bartosz Gomułka, Jakub Ciunajtis (libero), Bartosz Firszt.

Japonia: Ran Takahashi, Hideomi Fukatsu, Kentaro Takahashi, Akihiro Yamauchi, Yuji Nishida, Tatsunori Otsuka - Tomohiro Ogawa (libero) oraz Masato Kai, Kento Miyaura, Motoki Eiro, Larry Ik Evbade-Dan.

Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026 volleyballworld.com materiały prasowe



