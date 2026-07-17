Emocje do ostatniej piłki. Argentyna poległa po pięciosetowej batalii [WIDEO]

W piątek jako pierwsi na parkiet wyszli siatkarze Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Zawodnicy z Ameryki Północnej bez większych problemów pokonali Brazylijczyków 3:0, dopisując do swojego dorobku kolejne zwycięstwo.

Drugim piątkowym spotkaniem był mecz reprezentacji Kuby z Argentyną. To starcie dostarczyło kibicom znacznie więcej emocji, a o końcowym wyniku zadecydował dopiero tie-break.

Liga Narodów siatkarzy. Zwycięstwo reprezentacji Kuby

Spotkanie od samego początku mogło podobać się kibicom, ponieważ układ sił zmieniał się praktycznie w każdym secie. W pierwszej partii reprezentacja Kuby szybko wypracowała czteropunktową przewagę (4:0), jednak Argentyńczycy zdołali odrobić straty, doprowadzili do remisu i przejęli inicjatywę. Skutecznymi akcjami zaczęli budować przewagę, a seta zakończyli zwycięstwem 25:17.

W drugiej odsłonie to Kubańczycy od początku narzucili swoje warunki. Wypracowali kilka punktów przewagi i systematycznie ją powiększali, szczególnie w końcówce, dzięki czemu zwyciężyli 25:19 i doprowadzili do remisu w meczu.

Trzeci set rozpoczął się podobnie - lepiej weszła w niego reprezentacja Kuby. Argentyńczycy zdołali jednak odrobić straty, najpierw doprowadzając do wyniku 13:13, a następnie 19:19. Końcówka należała już do nich i po skuteczniejszych akcjach wygrali partię 25:22.

Czwarty set był najbardziej wyrównany. Do połowy oba zespoły grały punkt za punkt, jednak później reprezentacja Kuby wypracowała kilka punktów przewagi i utrzymała ją do końca, zwyciężając 25:21 i doprowadzając do tie-breaka.

Decydująca partia również dostarczyła wielu emocji, ale więcej zimnej krwi zachowali Kubańczycy. Skuteczniejsza gra w końcówce pozwoliła im wygrać tie-break i całe spotkanie 3:2.

Skrót całego spotkania, w tym najważniejsze akcje i efektowne wymiany, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Polskich siatkarzy ponownie zobaczymy na parkiecie w sobotę o godzinie 3:00 czasu polskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia, którzy w Chicago rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3:0 nad Bułgarią, tym razem zmierzą się z reprezentacją Brazylii.

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Siatkarze reprezentacji Argentyny pokonali Turcję VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Argentyny VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Argentyny w czasie meczu z Niemcami VolleyballWorld materiały prasowe



