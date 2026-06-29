Pierwszy set tego meczu był absolutnym szaleństwem i jednym z najbardziej niezwykłych, jakie można zobaczyć na siatkarskim parkiecie. Zakończył się wynikiem 50:48 dla Argentyny, a każda kolejna akcja podnosiła poziom napięcia na trybunach. Obie drużyny broniły piłek setowych, wykazując się przy tym ogromną determinacją i grały na granicy możliwości fizycznych. Ta część spotkania bardziej przypominała tie-break rozciągnięty do granic możliwości niż klasyczny pierwszy set.

Po takim początku tej rywalizacji można było się spodziewać spadku intensywności, ale ku zdziwieniu wszystkich nic takiego nie nastąpiło. Drugi set ponownie był bardzo wyrównany, jednak tym razem to "Biało-Czerwoni" zachowali więcej zimnej krwi w końcówce, wygrywając 26:24 i doprowadzając do wyrównania w meczu. Widać było, że podopieczni Nikoli Grbicia szybko otrząsnęli się po przegranej partii i potrafili przekuć frustrację w skuteczną grę.

Trzecia odsłona należała już wyraźnie do reprezentacji Polski. Lepsza organizacja gry, większa skuteczność w ataku oraz duża pewność w przyjęciu pozwoliły naszym siatkarzom wygrać 25:19 i przejąć kontrolę nad całym spotkaniem. To był moment, w którym Argentyna zaczęła odczuwać trudy długiego pierwszego seta, a "Biało-Czerwoni" potrafili to bezlitośnie wykorzystać.

Czwarty set również przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy w pewnym momencie prowadzili już 15:10 i zmierzali po końcowe zwycięstwo (25:20). Spotkanie pokazało nie tylko siłę sportową reprezentacji Polski, ale też jej mentalność - umiejętność podniesienia się po tak wyniszczającym secie może mieć duże znaczenie w kontekście dalszej rywalizacji w Lidze Narodów i walki o jak najwyższą pozycję w tabeli.

Polska zagrała z Argentyną na zakończenie turnieju w Gliwicach VolleyballWorld materiały prasowe



