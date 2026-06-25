Dominacja Ukrainy. Mistrzowie świata pokonani w trzech setach [WIDEO]
Ukraina notuje udany start w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Najpierw w zdecydowanym stylu pokonali Brazylię, a następnie dołożyli efektowne zwycięstwo 3:0 nad mistrzami świata - Włochami, potwierdzając, że ich dobra forma nie jest przypadkiem. Zobacz skrót meczu i najciekawsze akcje.
Czwartkowe spotkania Ligi Narodów siatkarzy rozpoczęły się od pojedynków reprezentacji Chin z Belgią oraz Ukrainy z Włochami. Szczególnie w drugim starciu dużą niespodziankę sprawili Ukraińcy, którzy zaprezentowali znakomitą dyspozycję i bez większych problemów pokonali aktualnych mistrzów świata, kończąc spotkanie w trzech setach.
Nasi wschodni sąsiedzi już wcześniej pokazali, że nie można ich lekceważyć w tegorocznej rywalizacji. W starciu z Brazylią również okazali się lepsi, wygrywając 3:1. Włosi z kolei zanotowali kolejną porażkę z rzędu - dzień wcześniej musieli uznać wyższość reprezentacji Bułgarii, przegrywając spotkanie po tie-breaku.
Liga Narodów siatkarzy. Ukraina pokonała mistrzów świata
Ukraińcy przebieg meczu kontrolowali już od pierwszego seta. Choć początkowo rywalizacja była bardzo wyrównana i zespoły grały punkt za punkt, z niewielką przewagą po stronie Ukrainy, to w połowie partii Włosi zdołali odrobić straty. W końcówce jednak kluczowe punkty zdobyli Ukraińcy, dzięki czemu zakończyli pierwszego seta zwycięstwem 25:23.
W drugiej odsłonie Ukraińcy szybko odskoczyli rywalom i już na początku wypracowali kilkupunktową przewagę (5:1). Włosi byli bezradni, popełniali również więcej własnych błędów, przez co nie byli w stanie odrobić strat. Ostatecznie set zakończył się zwycięstwem Ukrainy 25:19.
Trzeci set stanowił przypieczętowanie tego, jak do tej pory przebiegało spotkanie. Od początku Ukraińcy prezentowali lepszą jakość gry i skuteczniej kończyli akcje, przez co systematycznie powiększali prowadzenie, dochodząc w końcówce nawet do 9 punktów przewagi nad rywalami. Ostatnią partię zakończyli wynikiem 25:16.
Najlepsze akcje całego meczu, w tym popisowe zagrywki, efektowne bloki i skuteczne ataki można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Kolejnym rywalem naszych wschodnich sąsiadów będzie Kanada, natomiast Włosi zmierzą się z Brazylią, co może być szczególnie trudnym wyzwaniem. Jeszcze dziś swój mecz rozegrają również "Biało-Czerwoni". Zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzą się z Turcją. Transmisja dostępna będzie na kanałach sportowych Polsatu, natomiast relacja tekstowa na żywo pojawi się na stronie Interia Sport.