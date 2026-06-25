Dominacja Ukrainy. Mistrzowie świata pokonani w trzech setach [WIDEO]

Czwartkowe spotkania Ligi Narodów siatkarzy rozpoczęły się od pojedynków reprezentacji Chin z Belgią oraz Ukrainy z Włochami. Szczególnie w drugim starciu dużą niespodziankę sprawili Ukraińcy, którzy zaprezentowali znakomitą dyspozycję i bez większych problemów pokonali aktualnych mistrzów świata, kończąc spotkanie w trzech setach.

Nasi wschodni sąsiedzi już wcześniej pokazali, że nie można ich lekceważyć w tegorocznej rywalizacji. W starciu z Brazylią również okazali się lepsi, wygrywając 3:1. Włosi z kolei zanotowali kolejną porażkę z rzędu - dzień wcześniej musieli uznać wyższość reprezentacji Bułgarii, przegrywając spotkanie po tie-breaku.

Liga Narodów siatkarzy. Ukraina pokonała mistrzów świata

Ukraińcy przebieg meczu kontrolowali już od pierwszego seta. Choć początkowo rywalizacja była bardzo wyrównana i zespoły grały punkt za punkt, z niewielką przewagą po stronie Ukrainy, to w połowie partii Włosi zdołali odrobić straty. W końcówce jednak kluczowe punkty zdobyli Ukraińcy, dzięki czemu zakończyli pierwszego seta zwycięstwem 25:23.

W drugiej odsłonie Ukraińcy szybko odskoczyli rywalom i już na początku wypracowali kilkupunktową przewagę (5:1). Włosi byli bezradni, popełniali również więcej własnych błędów, przez co nie byli w stanie odrobić strat. Ostatecznie set zakończył się zwycięstwem Ukrainy 25:19.

Trzeci set stanowił przypieczętowanie tego, jak do tej pory przebiegało spotkanie. Od początku Ukraińcy prezentowali lepszą jakość gry i skuteczniej kończyli akcje, przez co systematycznie powiększali prowadzenie, dochodząc w końcówce nawet do 9 punktów przewagi nad rywalami. Ostatnią partię zakończyli wynikiem 25:16.

Najlepsze akcje całego meczu, w tym popisowe zagrywki, efektowne bloki i skuteczne ataki można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Kolejnym rywalem naszych wschodnich sąsiadów będzie Kanada, natomiast Włosi zmierzą się z Brazylią, co może być szczególnie trudnym wyzwaniem. Jeszcze dziś swój mecz rozegrają również "Biało-Czerwoni". Zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzą się z Turcją. Transmisja dostępna będzie na kanałach sportowych Polsatu, natomiast relacja tekstowa na żywo pojawi się na stronie Interia Sport.

Siatkarze reprezentacji Ukrainy. Na środku jej kapitan Jurij Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Ukrainy volleyballworld.com materiały prasowe



