Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Cztery zwycięstwa Polaków. Zobacz, jak odwracali losy spotkań [WIDEO]

Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach kompletem czterech zwycięstw, choć musieli się mocno napracować - aż dwa mecze rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku. Starcie z Argentyną przyniosło wyjątkowo zacięty pierwszy set, który trwał niemal godzinę. Zobacz najlepsze akcje "Biało-Czerwonych.

Polscy siatkarze mają za sobą udany turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Przed własną publicznością odnieśli komplet czterech zwycięstw, choć nie były to łatwe spotkania - wiele z nich miało bardzo wyrównany i wymagający przebieg.

Zarówno w meczu z Belgią, jak i Turcją, o końcowym wyniku decydował dopiero tie-break, w którym Polacy potrafili przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Niedzielne starcie z Argentyną zakończyło się wygraną Polski 3:1, jednak pierwszy set trwał niemal godzinę i zakończył się wynikiem 50:48, co najlepiej pokazuje, jak trudne było jego rozstrzygnięcie.

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"Nie tylko podczas pierwszego turnieju, ale również tutaj mieliśmy wiele sytuacji i elementów, nad którymi musimy pracować i które trzeba poprawić. Nie są to duże różnice, raczej drobne detale - momenty, w których trzeba podjąć decyzję, kiedy zaryzykować, a także kto ustawia się do bloku przy ataku. Całościowo jestem oczywiście zadowolony" - powiedział po niedzielnym meczu w rozmowie z Polsatem Sport Nikola Grbić.

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Szczególnie w pierwszych spotkaniach selekcjoner reprezentacji Polski często rotował składem, dając również szansę debiutantom. Z czasem jednak zaczyna wykrystalizowywać się najmocniejsza drużyna, do której wracają także zawodnicy wcześniej nieobecni. Do kadry po przerwie, w sobotnim meczu z Niemcami, powrócił Wilfredo Leon.

Najlepsze akcje siatkarzy Nikoli Grbicia można zobaczyć w załączonym materiale wideo - znajdują się tam m.in. asy serwisowe, skuteczne ataki oraz efektowne obrony, które miały duży wpływ na przebieg gry.

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Przed polskimi siatkarzami teraz przerwa od turniejowej rywalizacji. "Biało-Czerwoni" będą mieli dwa tygodnie odpoczynku, zanim udadzą się na ostatni turniej Ligi Narodów w Chicago (USA). Wcześniej rozegrają jeszcze sparing z reprezentacją Niemiec, a do walki o punkty wrócą 15 lipca w meczu przeciwko Bułgarii.

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