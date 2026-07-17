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Brazylijczycy bez argumentów. Amerykanie zdeklasowali rywali w Lidze Narodów [WIDEO]

Piątkowe zmagania w Lidze Narodów rozpoczęły się od pewnego zwycięstwa reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Brazylijczycy nie znaleźli sposobu na rozpędzonych Amerykanów i przegrali 0:3. Zobacz najlepsze akcje tego spotkania w naszym materiale wideo.

Siatkarskie reprezentacje walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Chinach. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej oraz gospodarz.

W piątek o godzinie 3:00 czasu polskiego na parkiet wyszły reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Przed spotkaniem lepszym bilansem mogli pochwalić się Amerykanie, którzy w całych rozgrywkach przegrali jedynie z Japonią i Włochami. Brazylijczycy mieli na koncie trzy porażki - ze Słowenią, Włochami i Ukrainą. Po piątkowym meczu dopisali czwartą, ponieważ w trzech setach lepsi okazali się siatkarze USA.

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Amerykanie od początku kontrolowali wydarzenia na boisku. Najbardziej wyrównany był pierwszy set. Po remisie 3:3 siatkarze USA wypracowali trzy punkty przewagi, jednak Brazylijczycy doprowadzili do wyrównania przy stanie 14:14. Od tego momentu gra toczyła się punkt za punkt. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali brązowi medaliści igrzysk olimpijskich, którzy zdobyli dwa kluczowe punkty i zwyciężyli 25:23.

Druga i trzecia partia przebiegały już pod wyraźne dyktando Amerykanów. Szybko obejmowali prowadzenie i systematycznie je powiększali. W drugim secie ich najwyższa przewaga wynosiła aż 10 punktów (17:7), a ostatecznie zwyciężyli 25:19.

Trzeci set miał podobny przebieg. Reprezentanci USA od początku narzucili wysokie tempo gry, wypracowali bezpieczną przewagę i nie pozwolili rywalom wrócić do meczu. Ostatecznie wygrali partię 25:19, a całe spotkanie 3:0.

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Skrót całego spotkania, w tym najlepsze wymiany oraz kluczowe akcje, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W walce o awans do turnieju finałowego pozostają także "Biało-Czerwoni". Kolejne spotkanie podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają w sobotę o godzinie 3:00 czasu polskiego, a ich rywalem będzie reprezentacja Brazylii. Transmisje meczów Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze relacje i informacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.

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