Brazylia - Argentyna. Byli na kolanach, finalnie oszaleli ze szczęścia! [WIDEO]

Początek meczu należał do Argentyńczyków, którzy wykorzystywali błędy rywali i pewnie wygrali pierwszego seta 25:18. Jeszcze więcej emocji przyniosła druga partia. Po zaciętej końcówce górą ponownie byli siatkarze z Argentyny, którzy objęli prowadzenie 2:0.

Thales Hoss (po lewej) w reprezentacji Brazylii TED ALJIBE AFP

Od trzeciego seta obraz gry całkowicie się zmienił. Brazylijczycy poprawili skuteczność w ataku, zaczęli wywierać większą presję zagrywką i stopniowo przejmowali kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Gospodarze wygrali trzecią partię 25:19, a następnie doprowadzili do tie-breaka po zwycięstwie 25:23.

W decydującym secie Brazylia nie pozostawiła już rywalom większych szans. "Canarinhos" zwyciężyli 15:9 i przypieczętowali kolejny triumf w tegorocznej edycji VNL.

Brazylia - Argentyna 3:2 (18:25, 25:27, 25:19, 25:23, 15:9).

Chizoba Neves w barwach reprezentacji Brazylii Marcin Golba AFP



