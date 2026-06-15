Brazylia - Argentyna. Byli na kolanach, finalnie oszaleli ze szczęścia! [WIDEO]
Reprezentacja Brazylii pozostaje niepokonana w tegorocznej Lidze Narodów. "Canarinhos" przegrywali już z Argentyną 0:2, ale zdołali odwrócić losy spotkania i po tie-breaku sięgnęli po czwarte zwycięstwo z rzędu.
Początek meczu należał do Argentyńczyków, którzy wykorzystywali błędy rywali i pewnie wygrali pierwszego seta 25:18. Jeszcze więcej emocji przyniosła druga partia. Po zaciętej końcówce górą ponownie byli siatkarze z Argentyny, którzy objęli prowadzenie 2:0.
Od trzeciego seta obraz gry całkowicie się zmienił. Brazylijczycy poprawili skuteczność w ataku, zaczęli wywierać większą presję zagrywką i stopniowo przejmowali kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Gospodarze wygrali trzecią partię 25:19, a następnie doprowadzili do tie-breaka po zwycięstwie 25:23.
W decydującym secie Brazylia nie pozostawiła już rywalom większych szans. "Canarinhos" zwyciężyli 15:9 i przypieczętowali kolejny triumf w tegorocznej edycji VNL.
Brazylia - Argentyna 3:2 (18:25, 25:27, 25:19, 25:23, 15:9).