Bolesna porażka z Ukrainą, teraz przebudzenie. Popisowe asy mistrzów świata [WIDEO]

W piątkowy wieczór w Lidze Narodów siatkarzy nie zabrakło emocji. Argentyna w trzech setach pokonała Chiny, natomiast spotkanie Ukraina - Kanada zakończyło się zwycięstwem Ukraińców 3:1. Do rozstrzygnięcia meczu Iran - Japonia potrzebny był tie-break, w którym lepsi okazali się Japończycy. Na parkiecie zmierzyły się także reprezentacje Włoch i Brazylii.

Drużyna z Włoch miała po poprzednim meczu wiele do udowodnienia. Aktualni mistrzowie świata niespodziewanie przegrali wcześniej z Ukrainą 0:3, a w ostatnim secie tamtego spotkania Ukraińcy wyraźnie zdominowali rywali, kończąc partię wynikiem 25:16.

Liga Narodów siatkarzy. Zwycięstwo reprezentacji Włoch

W spotkanie bardzo dobrze weszła drużyna z Włoch, która od początku w pełni kontrolowała jego przebieg. Skuteczne zagrywki, dobra gra w obronie oraz efektywne ataki pozwoliły im szybko wypracować przewagę punktową, którą systematycznie powiększali. Pierwszego seta zakończyli asem serwisowym, pewnie pokonując rywali 25:19.

Druga partia całkowicie zmieniła obraz gry - tym razem to Włosi musieli gonić Brazylię, która od początku poprawiła skuteczność i szybko objęła prowadzenie 4:1. W dalszej części seta gra była wyrównana, z lekką przewagą Brazylijczyków, jednak w końcówce Włosi świetnymi akcjami doprowadzili do remisu 23:23. Decydujące zagrania i skuteczny serwis pozwoliły im zdobyć piłkę setową, którą następnie wykorzystali, obejmując prowadzenie 2:0 w meczu.

W trzecim secie Brazylijczycy nie dali za wygraną i choć Włosi zdołali doprowadzić do wyrównania, to w decydujących momentach to właśnie oni uzyskali przewagę, wygrywając partię 25:22.

Czwarty set przebiegał w podobnym scenariuszu - gra była bardzo wyrównana, a przy stanie 23:23 wszystko było jeszcze otwarte. W końcówce Włosi lepiej rozegrali kluczowe akcje i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Najlepsze akcje całego meczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W sobotę rywalizację w Lidze Narodów otworzy spotkanie Bułgarii z Kanadą. Na parkiet wyjdą również siatkarze Nikoli Grbicia, którzy o godzinie 17:00 zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Mecze można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.

Siatkarze reprezentacji Brazylii volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz Brazylia - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe



