Pierwszy set meczu padł łupem Niemców (23:25). Od początku drugiej partii Polacy wyraźnie podnieśli poziom gry, a Bołądź coraz częściej znajdował sposoby na przełamanie bloku rywali. Atakujący reprezentacji Polski zakończył spotkanie z dorobkiem 21 punktów, co było najlepszym wynikiem wśród wszystkich zawodników obu drużyn. Jego wkład obejmował aż 16 punktów zdobytych atakiem, co pokazuje skalę jego efektywności w tym starciu.

Kluczowa była także wszechstronność Bołądzia. Do punktów z ataku dołożył jedno "oczko" blokiem oraz cztery bezpośrednie punkty za sprawą serwisu, co czyniło go nie tylko główną opcją ofensywną, ale i realnym zagrożeniem na zagrywce. Szczególnie w trzecim i czwartym secie jego zagrywka oraz skuteczność w kontrataku przyczyniły się do wyraźnej przewagi Polaków, którzy wygrali te partie 25:17 oraz 25:15.

Statystyki pomeczowe potwierdzają, że Bartłomiej Bołądź był motorem napędowym drużyny Nikoli Grbicia. Dzięki swojej niezwykle skutecznej grze w ataku należał do najbardziej efektywnych graczy na boisku, a jego pewność w kończeniu akcji stabilizowała grę całej reprezentacji. Dzięki temu "Biało-Czerwoni" mogli systematycznie budować przewagę, przejmując tym samym inicjatywę w dalszej części spotkania.

W kontekście całego meczu Bołądź nie tylko zdobył najwięcej punktów, ale również udowodnił swoją rosnącą rolę w reprezentacji. Swoją dyspozycją w meczu z Niemcami pokazał on kibicom, że może być kluczowym ogniwem ofensywy w dalszej części Ligi Narodów.



