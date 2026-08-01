Liga Narodów. Najlepsze bloki w meczu Słowenia - Polska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Bloki, które zatrzymywały wszystko. Najciekawsze akcje przy siatce [WIDEO]

Półfinał Ligi Narodów pomiędzy Polską i Słowenią był pokazem skutecznej gry na siatce. "Biało-Czerwoni" zdobyli aż 12 punktów blokiem, dwukrotnie przewyższając rywali w tym elemencie i budując dzięki temu przewagę, która pozwoliła pewnie awansować do finału. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania defensywne tego meczu.

Wśród najlepszych akcji meczu nie zabrakło efektownych pojedynczych bloków oraz świetnie ustawionego podwójnego muru, który wielokrotnie zatrzymywał słoweńskie ataki. Gra przy siatce była jednym z największych atutów polskiej drużyny, a kolejne punktowe bloki nie tylko zatrzymywały rywali, ale również dodawały energii całemu zespołowi. To właśnie dzięki dominacji w tym elemencie Polacy kontrolowali przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej piłki.

Zobacz również:

Liga Narodów. Najlepsze akcje Polaków w meczu ze Słowenią. WIDEO
Liga Narodów siatkarzy

Liga Narodów. Najlepsze akcje Polaków w meczu ze Słowenią. WIDEO


Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja