Wśród najlepszych akcji meczu nie zabrakło efektownych pojedynczych bloków oraz świetnie ustawionego podwójnego muru, który wielokrotnie zatrzymywał słoweńskie ataki. Gra przy siatce była jednym z największych atutów polskiej drużyny, a kolejne punktowe bloki nie tylko zatrzymywały rywali, ale również dodawały energii całemu zespołowi. To właśnie dzięki dominacji w tym elemencie Polacy kontrolowali przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej piłki.



