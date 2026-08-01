Bloki, które zatrzymywały wszystko. Najciekawsze akcje przy siatce [WIDEO]
Półfinał Ligi Narodów pomiędzy Polską i Słowenią był pokazem skutecznej gry na siatce. "Biało-Czerwoni" zdobyli aż 12 punktów blokiem, dwukrotnie przewyższając rywali w tym elemencie i budując dzięki temu przewagę, która pozwoliła pewnie awansować do finału. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania defensywne tego meczu.
Wśród najlepszych akcji meczu nie zabrakło efektownych pojedynczych bloków oraz świetnie ustawionego podwójnego muru, który wielokrotnie zatrzymywał słoweńskie ataki. Gra przy siatce była jednym z największych atutów polskiej drużyny, a kolejne punktowe bloki nie tylko zatrzymywały rywali, ale również dodawały energii całemu zespołowi. To właśnie dzięki dominacji w tym elemencie Polacy kontrolowali przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej piłki.