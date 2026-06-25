Blok za blokiem: Polska kontra Belgia [WIDEO]
Po pięciosetowym thrillerze w Gliwicach Polska pokonała Belgię 3:2, ale sam wynik to tylko część historii. Spotkanie Ligi Narodów siatkarzy obfitowało w długie wymiany, spektakularne obrony i przede wszystkim… bloki, które w kluczowych momentach potrafiły zmieniać przebieg seta.
Polacy długo musieli gonić wynik, ponieważ po dwóch setach sensacyjnie przegrywali 0:2 z debiutującą w rozgrywkach Belgią. Rywale imponowali skutecznością w ataku, a Ferre Reggers rozgrywał spotkanie życia, kończąc je z aż 34 punktami. Nasi zawodnicy odpowiedzieli jednak solidną grą, szczególnie w bloku, który w siatkówce często dostarcza najbardziej efektownych akcji. W artykule prezentujemy kompilację najlepszych akcji bloku z tego spotkania.
Najlepsi punktujący: Bartłomiej Bołądź (24), Artur Szalpuk (17), Jakub Nowak (14), Aleksander Śliwka (12) - Polska; Ferre Reggers (34), Seppe Rotty (18), Wout D'heer (12), Simon Plaskie (10) - Belgia. Belgowie byli skuteczniejsi w ataku (52%-45%, punkty 74-57), natomiast Polacy lepiej punktowali zagrywką (7-4) i blokiem (14-11), a także popełnili zdecydowanie mniej błędów własnych (19 przy 34 Belgów).
Przed "Biało-Czerwonymi" w najbliższych dniach kolejne szanse na punkty w tabeli Ligi Narodów. Już 25 czerwca nasi siatkarze zagrają z Turcją. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.