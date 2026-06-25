Polacy długo musieli gonić wynik, ponieważ po dwóch setach sensacyjnie przegrywali 0:2 z debiutującą w rozgrywkach Belgią. Rywale imponowali skutecznością w ataku, a Ferre Reggers rozgrywał spotkanie życia, kończąc je z aż 34 punktami. Nasi zawodnicy odpowiedzieli jednak solidną grą, szczególnie w bloku, który w siatkówce często dostarcza najbardziej efektownych akcji. W artykule prezentujemy kompilację najlepszych akcji bloku z tego spotkania.