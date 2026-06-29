Batalia w pierwszym secie, prawie 100 punktów. Najdłuższe wymiany meczu [WIDEO]

W niedzielny wieczór polscy siatkarze zakończyli zmagania w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach z kompletem zwycięstw. Rywalizację rozpoczęli od spotkania z reprezentacją Belgii, w którym pierwsze dwa sety padły łupem rywali. "Biało-Czerwoni" zdołali jednak odwrócić losy meczu, doprowadzili do tie-breaka i ostatecznie triumfowali w decydującej partii.

Kolejnym przeciwnikiem była Turcja, a to starcie również zakończyło się pięciosetowym zwycięstwem Polaków. W sobotę zawodnicy Nikoli Grbicia pewnie pokonali reprezentację Niemiec 3:1. Ostatnim rywalem była Argentyna, która również musiała uznać wyższość "Biało-Czerwonych" w takim samym stosunku. Było to jednak jedno z najbardziej wymagających spotkań całego turnieju w Gliwicach.

Historyczny mecz z udziałem Polaków. Top 5 najdłuższych wymian

Początek pierwszego seta należał do reprezentacji Argentyny, która zdołała wypracować niewielką przewagę. Polacy jednak nie pozwolili rywalom odskoczyć i konsekwentnie utrzymywali kontakt punktowy, po raz pierwszy doprowadzając do remisu przy stanie 11:11.

W końcówce Argentyńczycy ponownie objęli trzypunktowe prowadzenie, ale "Biało-Czerwoni" pokazali charakter i wyrównali wynik na 24:24. Od tego momentu rozpoczęła się niezwykle zacięta walka punkt za punkt. Obie drużyny miały swoje szanse, jednak ostatecznie po rekordowej batalii lepsi okazali się Argentyńczycy, wygrywając seta aż 50:48. Partia trwała 59 minut i przeszła do historii jako najdłuższy set w dziejach Ligi Narodów.

Jak przebiegały najdłuższe wymiany całego spotkania, można zobaczyć w załączonym materiale wideo prezentującym TOP 5 najdłuższych akcji meczu. Zestawienie pokazuje znakomitą grę obronną obu zespołów - w tych momentach liczyła się nie tylko siła ataku, ale przede wszystkim cierpliwość, koncentracja oraz skuteczność w defensywie.

Po udanym turnieju w Gliwicach polskich siatkarzy czeka krótka przerwa od rywalizacji. Zanim przystąpią do decydującej fazy Ligi Narodów w Chicago, zmierzą się jeszcze w spotkaniu kontrolnym z reprezentacją Niemiec. Walkę o kolejne punkty wznowią 15 lipca, kiedy ich przeciwnikiem będzie Bułgaria.

Siatkarze reprezentacji Polski Volleyball World materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Polska zagrała z Argentyną na zakończenie turnieju w Gliwicach VolleyballWorld materiały prasowe



