Bołądź zdobył 11 punktów atakiem, dołożył jeden punkt blokiem oraz jeden bezpośrednio z zagrywki, co dało mu łącznie 13 "oczek". Taki wynik sprawił, że był najskuteczniejszym siatkarzem reprezentacji Polski w starciu z Bułgarami. Atakujący regularnie kończył akcje powierzane mu przez rozgrywających i potwierdził, że może być wartościowym ogniwem zespołu także w wymagających spotkaniach Ligi Narodów.



