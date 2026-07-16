Bartłomiej Bołądź znów dał sygnał. Był najskuteczniejszym Polakiem przeciwko Bułgarii [WIDEO]
Reprezentacja Polski wygrała z Bułgarią w Lidze Narodów, a najlepiej punktującym zawodnikiem "Biało-Czerwonych" był Bartłomiej Bołądź. Atakujący zakończył spotkanie z dorobkiem 13 punktów i odegrał ważną rolę w ofensywie drużyny. Powyższy materiał wideo przedstawia wszystkie "oczka" zdobyte przez Polaka.
Bołądź zdobył 11 punktów atakiem, dołożył jeden punkt blokiem oraz jeden bezpośrednio z zagrywki, co dało mu łącznie 13 "oczek". Taki wynik sprawił, że był najskuteczniejszym siatkarzem reprezentacji Polski w starciu z Bułgarami. Atakujący regularnie kończył akcje powierzane mu przez rozgrywających i potwierdził, że może być wartościowym ogniwem zespołu także w wymagających spotkaniach Ligi Narodów.