Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu z USA. WIDEO

W materiale wideo zebrano najlepsze akcje polskiego atakującego z tego spotkania. Bołądź imponował pewnością w ataku, spokojem przy trudniejszych piłkach i skutecznością w momentach, gdy Amerykanie próbowali wracać do gry. Nie ograniczał się wyłącznie do mocnych uderzeń. Potrafił obijać blok, szukać wolnych przestrzeni i kończyć akcje także wtedy, gdy wystawa nie była idealna.

Zwycięstwo 3:0 nad Stanami Zjednoczonymi było efektownym zakończeniem fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Polska zakończyła tę część rozgrywek z bilansem dziesięciu zwycięstw i dwóch porażek, a teraz przed nią turniej finałowy w Ningbo. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Forma Bołądzia z meczu z USA to dla sztabu reprezentacji bardzo dobry sygnał przed decydującą częścią sezonu.



