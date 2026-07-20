Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu z USA. WIDEOPolsat Sport

Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu z USA. WIDEO

Radosław Tymon

Bartłomiej Bołądź był najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji Polski w wygranym meczu ze Stanami Zjednoczonymi w Lidze Narodów siatkarzy. Biało-Czerwoni pokonali gospodarzy turnieju w Chicago 3:0, a atakujący zakończył spotkanie z dorobkiem 16 punktów. To był występ, który bardzo dobrze pokazał, jak ważną opcją w ofensywie drużyny Nikoli Grbicia może być Bołądź.

W materiale wideo zebrano najlepsze akcje polskiego atakującego z tego spotkania. Bołądź imponował pewnością w ataku, spokojem przy trudniejszych piłkach i skutecznością w momentach, gdy Amerykanie próbowali wracać do gry. Nie ograniczał się wyłącznie do mocnych uderzeń. Potrafił obijać blok, szukać wolnych przestrzeni i kończyć akcje także wtedy, gdy wystawa nie była idealna.

Zwycięstwo 3:0 nad Stanami Zjednoczonymi było efektownym zakończeniem fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Polska zakończyła tę część rozgrywek z bilansem dziesięciu zwycięstw i dwóch porażek, a teraz przed nią turniej finałowy w Ningbo. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Forma Bołądzia z meczu z USA to dla sztabu reprezentacji bardzo dobry sygnał przed decydującą częścią sezonu.

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