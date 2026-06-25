Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu Polska - Belgia Polsat Sport

Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu Polska - Belgia [WIDEO]

Radosław Tymon

Nie wszystko układało się po myśli reprezentacji Polski w starciu z Belgią w Gliwicach, ale gdy biało-czerwoni znaleźli się nad przepaścią, na pierwszy plan wysunął się on - Bartłomiej Bołądź. Atakujący kadry Nikoli Grbicia był jednym z głównych architektów spektakularnego powrotu Polaków z 0:2 i zakończył mecz z dorobkiem 24 punktów.