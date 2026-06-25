Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu Polska - Belgia [WIDEO]
Nie wszystko układało się po myśli reprezentacji Polski w starciu z Belgią w Gliwicach, ale gdy biało-czerwoni znaleźli się nad przepaścią, na pierwszy plan wysunął się on - Bartłomiej Bołądź. Atakujący kadry Nikoli Grbicia był jednym z głównych architektów spektakularnego powrotu Polaków z 0:2 i zakończył mecz z dorobkiem 24 punktów.
Polacy po dwóch przegranych setach znaleźli się w trudnej sytuacji, a Belgowie grali skutecznie i odważnie, prowadząc 2:0. W trzecim secie gospodarze wyraźnie poprawili swoją grę i wrócili do rywalizacji, a mecz zaczął się wyrównywać.
W czwartej partii doszło do gry na przewagi, którą ostatecznie wygrali Polacy 28:26, doprowadzając do tie-breaka.
W decydującym secie gra była bardzo wyrównana. W końcówce Bołądź zdobył dwa ważne punkty, które dały Polsce prowadzenie 14:12 i piłkę meczową. Ostatecznie spotkanie zakończył Aleksander Śliwka (15:13).
Najwięcej punktów w meczu zdobył Ferre Reggers (34), ale Bołądź był jednym z najlepiej punktujących zawodników po stronie Polski. Jego 24 punkty miały znaczenie zwłaszcza w końcowej fazie spotkania.