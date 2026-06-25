Asy serwisowe w meczu Polska - Belgia. WIDEO
Polscy siatkarze długo nie mogli znaleźć sposobu na odważnie grających Belgów, ale gdy spotkanie w Gliwicach weszło w decydującą fazę, jednym z największych atutów gospodarzy okazała się zagrywka. To właśnie dzięki niej biało-czerwoni zdobywali cenne punkty, wywierali presję na rywalach i budowali przewagę, która pozwoliła odwrócić losy meczu wygranego 3:2.
Jednym z najważniejszych momentów meczu był as serwisowy Mateusza Poręby w czwartej partii. Po skutecznej zagrywce środkowego Polacy prowadzili 17:13 i byli coraz bliżej doprowadzenia do tie-breaka. Choć Belgowie zdołali później odrobić straty i doprowadzić do gry na przewagi, gospodarze wygrali seta 28:26.
W całym spotkaniu biało-czerwoni zdobyli siedem punktów bezpośrednio zagrywką, przy czterech asach Belgów. Polacy byli również skuteczniejsi w bloku (14:11) i popełnili mniej błędów własnych (19 przy 34 po stronie rywali), co miało duże znaczenie przy odrabianiu strat po dwóch pierwszych setach.