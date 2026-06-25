Asy serwisowe w meczu Polska - Belgia. WIDEO Polsat Sport

Asy serwisowe w meczu Polska - Belgia. WIDEO

Radosław Tymon

Polscy siatkarze długo nie mogli znaleźć sposobu na odważnie grających Belgów, ale gdy spotkanie w Gliwicach weszło w decydującą fazę, jednym z największych atutów gospodarzy okazała się zagrywka. To właśnie dzięki niej biało-czerwoni zdobywali cenne punkty, wywierali presję na rywalach i budowali przewagę, która pozwoliła odwrócić losy meczu wygranego 3:2.