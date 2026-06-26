Asy serwisowe ozdobą pięciosetowego thrillera. Tak punktowali Polacy i Turcy [WIDEO]

Już w pierwszym secie sygnał do ataku dał Ahmet Tumer. Przy stanie 5:3 dla Turcji posłał skuteczną zagrywkę, powiększając przewagę swojej drużyny. W drugim secie w końcówce Bartłomiej Lemański popisał się asem serwisowym przy wyniku 22:15. Polacy gładko wygrali seta 25:19.

Trzecią odsłonę efektownie rozpoczął Jakub Nowak. Środkowy reprezentacji Polski już przy stanie 3:3 zaskoczył rywali mocnym serwisem, zdobywając bezpośredni punkt. Był to jeden z impulsów, które pozwoliły Polakom wrócić do gry. Adis Lagumdzija, lider tureckiej reprezentacji przy stanie 12:12 zdobył asa serwisowego, doprowadzając do remisu i utrzymując swoją drużynę w walce o zwycięstwo w partii. Mimo to końcówka należała do Polaków, którzy zachowali więcej spokoju i wygrali 25:21.

Czwarta partia była koncertem Turków w polu serwisowym. Najpierw asem przy stanie 18:14 popisał się rozgrywający Murat Yenipazar, a w końcówce seta kolejną efektowną zagrywkę dołożył Adis Lagumdzija. Jego as przy wyniku 24:18 praktycznie przypieczętował zwycięstwo Turków 25:19 i doprowadził do tie-breaka.

Decydujący set ponownie pokazał, jak wielkie znaczenie może mieć zagrywka. Przy prowadzeniu Polski 10:8 Jakub Nowak po raz drugi w tym meczu zdobył asa serwisowego. Bezpośredni punkt dał Biało-Czerwonym cenne przełamanie i przybliżył ich do końcowego zwycięstwa. Polacy nie wypuścili już przewagi z rąk, wygrywając tie-break 15:11, a cały mecz 3:2.

Asy serwisowe były jedną z największych ozdób spotkania. Zarówno Polacy, jak i Turcy wielokrotnie wykorzystywali zagrywkę jako broń do przełamywania rywala, a kilka bezpośrednich punktów zdobytych z serwisu miało ogromny wpływ na przebieg poszczególnych setów i ostateczny rezultat meczu.

Kadr z meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe

Polska - Turcja 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11)

Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Bołądź - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Jakub Ciunajtis, Jakub Nowak, Michał Gierżot, Aliaksei Nasevich. Trener: Nikola Grbić.

Turcja: Gokcen Yuksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bulbul, Ahmet Tumer, Murat Yenipazar, Efe Bayram -Berkay Bayraktar (libero) oraz Kaan Gurbuz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Hilmi Sahin, Beytullah Hatipoglu, Ahmet Samet Baltaci. Trener: Slobodan Kovac.

Sędziowie: Dobromir Dobrev (Bułgaria) - Vladimir Simonovic (Szwajcaria).