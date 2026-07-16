Amerykanie nie pozostawili złudzeń. Chiny rozbite w trzech setach [WIDEO]
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pewnie rozpoczęła trzeci tydzień zmagań w siatkarskiej Lidze Narodów. Przed własną publicznością w Chicago Amerykanie pokonali Chiny 3:0, dominując rywali w większości elementów gry i nie pozostawiając złudzeń, kto tego dnia był lepszym zespołem. Powyższy materiał wideo przedstawia skrót tego meczu.
Od początku spotkania gospodarze narzucili wysokie tempo. Chińczycy starali się odpowiadać własnymi akcjami, jednak Amerykanie szybko zbudowali przewagę dzięki skutecznej grze w ataku i dobrej zagrywce. Pierwszy set przez pewien czas pozostawał jeszcze wyrównany, ale końcówka należała już do zespołu USA, który zwyciężył 25:19 i objął prowadzenie w meczu.
Jeszcze większa różnica była widoczna w drugiej partii. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych całkowicie przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku, skutecznie punktując zarówno ze skrzydeł, jak i w kontratakach. Chiny miały coraz większe problemy z kończeniem akcji, a przewaga gospodarzy rosła z każdą kolejną wymianą. Wynik 25:13 najlepiej oddaje przebieg tej części spotkania.
Trzeci set okazał się najbardziej wyrównany. Chińczycy pokazali charakter i po słabszej drugiej odsłonie próbowali wrócić do gry. Kilkukrotnie zmniejszali straty i utrzymywali kontakt punktowy z rywalami, jednak Amerykanie potrafili odpowiedzieć w najważniejszych momentach. Gdy przewaga stopniała do zaledwie jednego punktu, gospodarze podkręcili tempo zagrywki i ponownie przejęli inicjatywę.
Ostatecznie Stany Zjednoczone wygrały trzecią partię 25:20 i całe spotkanie 3:0. Był to bardzo udany początek tego tygodnia rozgrywek dla drużyny grającej przed własną publicznością, która imponowała skutecznością w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Chiny, występujące młodym składem, momentami potrafiły postawić trudne warunki, ale różnica klas była widoczna przez większość meczu. Dla Amerykanów zwycięstwo oznaczało umocnienie się w ścisłej czołówce tabeli, natomiast Chińczycy pozostali na dole stawki, szukając kolejnych okazji do poprawy swojego dorobku punktowego.