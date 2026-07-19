Ależ zagrywki Polaków! Najlepsze asy serwisowe spotkania [WIDEO]

Polscy siatkarze podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów prezentują bardzo dobry bilans. W jedenastu rozegranych spotkaniach ponieśli zaledwie dwie porażki. Ostatnie zwycięstwa zapewniły "Biało-Czerwonym" udział w turnieju finałowym, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach.

Z soboty na niedzielę czasu polskiego zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzyli się z reprezentacją Francji. Ze względu na krótki czas regeneracji po wcześniejszym spotkaniu z Brazylią selekcjoner zdecydował się na kilka zmian w składzie.

Początek meczu nie ułożył się jednak po myśli Polaków. Francuzi od pierwszych akcji narzucili swoje tempo i pewnie kontrolowali wydarzenia na boisku, wygrywając pierwszą partię 25:17. W kolejnych setach "Biało-Czerwoni" wrócili do swojej najlepszej gry, poprawili skuteczność i odwrócili losy spotkania, zwyciężając ostatecznie 3:1.

Najlepsze asy serwisowe meczu Polska - Francja

Po spotkaniu Nikola Grbić podkreślał, że zwycięstwo było efektem charakteru zespołu i dobrej reakcji po trudnym początku.

- Nie jest łatwo grać z takim przeciwnikiem, ale jestem zadowolony, że wróciliśmy. Wcześniejsze spotkanie skończyliśmy bardzo późno, grając z Brazylią daliśmy z siebie dużo energii. Nie mieliśmy rano treningu. To nie jest łatwe dla zawodników, ale to nie znaczy, że nie możemy tego robić. Jestem zadowolony, że wróciliśmy do swojej jakości i poziomu - powiedział Grbić po meczu w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

W spotkaniu nie zabrakło również skutecznej gry zagrywką. Po stronie reprezentacji Polski punktowe serwisy dołożyli m.in. Wilfredo Leon oraz Artur Szalpuk.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych asów serwisowych całego meczu Polska - Francja.

Polska: Kewin Sasak, Jakub Nowak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak (libero), Bartłomiej Bołądź, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej. Trener: Nikola Grbić.

Francja: Antoine Brizard, Daniel Iyegbekedo, Antoine Pothron, Mathis Henno, Francois Huetz, Stephen Boyer - Luca Ramon (libero) oraz Theo Faure, Noa Duflos Rossi, Simon Magnin, Amir Tizi-Oualou. Trener: Andrea Giani.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026 volleyballworld.com materiały prasowe



