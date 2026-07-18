Ależ obrona przy siatce! Najlepsze bloki meczu Polska - Brazylia [WIDEO]

Na sobotę na godzinę 3:00 czasu polskiego zaplanowano kolejne spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się z dobrze znaną sobie reprezentacją Brazylii, z którą wielokrotnie rywalizowali na międzynarodowych parkietach.

Przed tym starciem lepszy bilans mieli "Biało-Czerwoni", którzy w tegorocznej edycji turnieju ponieśli tylko dwie porażki - z Japonią oraz Słowenią. Brazylijczycy przegrali natomiast cztery spotkania, uznając wyższość Ukrainy, Włoch, Słowenii oraz ostatnio Stanów Zjednoczonych.

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Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze bloki meczu

Choć to Brazylijczycy lepiej rozpoczęli spotkanie, Polacy szybko odnaleźli właściwy rytm gry. "Biało-Czerwoni" byli skuteczniejsi w kluczowych elementach, popełniali mniej błędów i z każdą kolejną akcją przejmowali kontrolę nad przebiegiem meczu. Ostatecznie pewnie zwyciężyli 3:0.

Wygrana miała dla reprezentacji Polski dodatkowe znaczenie, ponieważ zapewniła jej awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych bloków całego spotkania. Choć Brazylijczycy również potrafili skutecznie zatrzymywać polskie ataki, to właśnie zawodnicy Nikoli Grbicia częściej popisywali się efektownymi akcjami przy siatce.

Najskuteczniejszymi zawodnikami reprezentacji Polski byli Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, którzy zdobyli po 13 punktów.

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Polska: Bartłomiej Bołądź, Jakub Nowak, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda - Jakub Popiwczak (libero) oraz Wilfredo Leon, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.

Brazylia: Matheus Bispo, Ricardo Lucarelli, Darlan Souza, Fernando Kreling, Adriano Xavier, Flavio Gualberto - Maique Nascimento (libero) oraz Henrique Honorato, Douglas Pureza (libero), Bryan Lucas Alves, Arthur Bento, Matheus Goncalves, Lucas Barreto. Trener: Bernardo Rezende.

Polscy siatkarze pokonali Brazylię w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk Marcin Golba AFP

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News



