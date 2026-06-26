Aleksander Śliwka - najlepsze akcje w meczu z Turcją [WIDEO]
Spotkanie Liga Narodów siatkarzy 2026 pomiędzy Polska a Turcja w Gliwicach ponownie dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Biało-czerwoni wygrali po tie-breaku 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11), a jednym z głównych bohaterów był Aleksander Śliwka, który zdobył 20 punktów i wielokrotnie "zamykał" kluczowe akcje.
Śliwka w roli lidera - 20 punktów i kluczowe końcówki
Aleksander Śliwka od początku brał na siebie odpowiedzialność w ataku, szczególnie w momentach, gdy gra Polaków się zacinała. Jego skuteczność w trudnych sytuacjach była jednym z fundamentów zwycięstwa.