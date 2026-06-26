Aleksander Śliwka - najlepsze akcje w meczu z Turcją [WIDEO]Polsat Sport

Aleksander Śliwka - najlepsze akcje w meczu z Turcją [WIDEO]

Radosław Tymon

Spotkanie Liga Narodów siatkarzy 2026 pomiędzy Polska a Turcja w Gliwicach ponownie dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Biało-czerwoni wygrali po tie-breaku 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11), a jednym z głównych bohaterów był Aleksander Śliwka, który zdobył 20 punktów i wielokrotnie "zamykał" kluczowe akcje.

Śliwka w roli lidera - 20 punktów i kluczowe końcówki

Aleksander Śliwka od początku brał na siebie odpowiedzialność w ataku, szczególnie w momentach, gdy gra Polaków się zacinała. Jego skuteczność w trudnych sytuacjach była jednym z fundamentów zwycięstwa.

Trener w białej koszulce z logo sponsorów skupiony podczas meczu oraz grupa siatkarzy reprezentacji Polski w trakcie rozmowy na boisku, ubrani w biało-czerwone stroje z widocznymi numerami i nazwiskami.
Nikola Grbić szuka podstawowego środkowego do gry z Jakubem Kochanowskim. Jednym z kandydatów jest Szymon Jakubiszak (drugi z prawej)PAP/Art Service / PAWEL PIOTROWSKI/400MM.PL/NEWSPIX.PLPAP/Newspix

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Liga Narodów siatkarzy

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Radosław Tymon


Polsat Sport
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