Polscy siatkarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów. Ich pierwszym rywalem była reprezentacja Kuby. Już od pierwszych akcji "Biało-Czerwoni" narzucili rywalom własne warunki gry i w pełni kontrolowali przebieg spotkania. Pierwszego seta, dzięki skutecznym zagrywkom i efektywnym blokom, zakończyli wynikiem 25:16.

W drugiej partii, choć zawodnicy Nikoli Grbicia szybko wypracowali przewagę, rywale zdołali nawiązać wyrównaną walkę. Kluczowa dla losów seta okazała się seria czterech wygranych akcji przez Polaków, gdy zagrywał Adrian Markiewicz. "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 25:20, a ostatni punkt padł po błędzie serwisowym rywali.

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Na trzecią partię drużyna Grbicia wyszła z jedną zmianą - na boisku pozostał Markiewicz, a na ławce rezerwowych usiadł Lemański. Polacy ponownie szybko zaczęli budować przewagę i kontrolować przebieg seta. Zwyciężyli 25:21, zamykając całe spotkanie w trzech setach.

Trener Nikola Grbić postawił na skład wyraźnie różniący się od tego, który oglądaliśmy w ubiegłym sezonie. W kadrze znalazło się aż sześciu zawodników debiutujących w Lidze Narodów. Szansę od pierwszej minuty otrzymał jeden z nich - środkowy Jakub Majchrzak.

Najlepsze akcje z pierwszego meczu, w tym efektowne zagrania i skuteczne bloki, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W kolejnych spotkaniach turnieju w chińskim Linyi reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Początek drugiego spotkania w czwartek o godz. 14, transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Najwięcej punktów: Bartosz Gomułka (15), Jakub Majchrzak (12) - Polska; Alejandro Miguel Gonzalez (14) - Kuba.

Kuba: Cardenas, Gomez, Gonzalez, Nivaldo, Wilson, Fiel - Garcia (libero) oraz Martinez, Thondike, Camino, Andreu, Thiago

Polska: Gomułka, Majchrzak, Śliwka, Firlej, Lemański, Gierżot - Granieczny (libero) oraz Nasewicz, Bakaj, Zych, Markiewicz, Firszt, Ciunajtis (libero)

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu z Kubą, z nr 17 Jakub Majchrzak VolleyballWorld materiały prasowe

W ataku debiutant w Lidze Narodów - Jakub Majchrzak VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP



