24 punkty Bołądzia. Tak poprowadził drużynę do półfinału Ligi Narodów [WIDEO]
Reprezentacja Polski w świetnym stylu zameldowała się w półfinale Ligi Narodów, wygrywając 3:1. Kluczową postacią w starciu z Ukrainą okazał się Bartłomiej Bołądź, który poprowadził zespół do zwycięstwa, zdobywając aż 24 punkty. Zobacz najlepsze akcje Polaka.
Polscy siatkarze po bardzo udanej fazie interkontynentalnej Ligi Narodów bez większych problemów wywalczyli awans do turnieju finałowego. Podopieczni Nikoli Grbicia przystąpili do rywalizacji jako obrońcy tytułu wywalczonego przed rokiem.
W ćwierćfinale ich rywalem była reprezentacja Ukrainy, z którą Biało-Czerwoni mierzyli się już w tym sezonie. Wówczas Polacy zwyciężyli po pięciosetowym boju 3:2.
Liga Narodów. Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w ćwierćfinale
W ćwierćfinale Polacy dobrze rozpoczęli spotkanie, wygrywając pierwszego seta 25:22. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana. W końcówce problemy Biało-Czerwonym sprawiły przede wszystkim zagrywki Dmytra Janczuka. Polacy zdołali jeszcze odpowiedzieć blokiem, jednak decydującą akcję zakończył skuteczny blok rywali na Wilfredo Leonie, co dało Ukrainie zwycięstwo 25:22 i wyrównanie stanu meczu.
W dwóch kolejnych setach podopieczni Nikoli Grbicia przejęli już pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zwyciężyli odpowiednio 25:20 i 25:17, przypieczętowując awans do półfinału wygraną 3:1.
Polski blok zatrzymał Ukrainę. Tak Biało-Czerwoni budowali przewagę w ćwierćfinale [WIDEO]
Liderem reprezentacji Polski był Bartłomiej Bołądź, który zakończył spotkanie z dorobkiem 24 punktów. Ważne wsparcie zapewnił również Wilfredo Leon, zdobywając 16 "oczek". W ekipie Ukrainy najskuteczniejszy był Wasyl Tupczij (13 punktów), a dwucyfrowe zdobycze zanotowali także Dmytro Janczuk (12) i Jurij Semeniuk (10). Jednym z kluczowych elementów, który przesądził o zwycięstwie Polaków, była gra blokiem - w tym elemencie Biało-Czerwoni byli zdecydowanie lepsi od rywali, wygrywając 14:7.
Najlepsze akcje Bartłomieja Bołądzia, w tym efektowne ataki, skuteczne bloki i kluczowe zagrania, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
W półfinale podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z reprezentacją Słowenii, która w ćwierćfinale pokonała Turcję. Początek spotkania zaplanowano na sobotę o godzinie 9:00. W drugim półfinale Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Transmisje spotkań Ligi Narodów będą dostępne na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.