24 punkty Bołądzia. Tak poprowadził drużynę do półfinału Ligi Narodów [WIDEO]

Polscy siatkarze po bardzo udanej fazie interkontynentalnej Ligi Narodów bez większych problemów wywalczyli awans do turnieju finałowego. Podopieczni Nikoli Grbicia przystąpili do rywalizacji jako obrońcy tytułu wywalczonego przed rokiem.

W ćwierćfinale ich rywalem była reprezentacja Ukrainy, z którą Biało-Czerwoni mierzyli się już w tym sezonie. Wówczas Polacy zwyciężyli po pięciosetowym boju 3:2.

Liga Narodów. Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w ćwierćfinale

W ćwierćfinale Polacy dobrze rozpoczęli spotkanie, wygrywając pierwszego seta 25:22. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana. W końcówce problemy Biało-Czerwonym sprawiły przede wszystkim zagrywki Dmytra Janczuka. Polacy zdołali jeszcze odpowiedzieć blokiem, jednak decydującą akcję zakończył skuteczny blok rywali na Wilfredo Leonie, co dało Ukrainie zwycięstwo 25:22 i wyrównanie stanu meczu.

W dwóch kolejnych setach podopieczni Nikoli Grbicia przejęli już pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zwyciężyli odpowiednio 25:20 i 25:17, przypieczętowując awans do półfinału wygraną 3:1.

Polski blok zatrzymał Ukrainę. Tak Biało-Czerwoni budowali przewagę w ćwierćfinale [WIDEO]

Liderem reprezentacji Polski był Bartłomiej Bołądź, który zakończył spotkanie z dorobkiem 24 punktów. Ważne wsparcie zapewnił również Wilfredo Leon, zdobywając 16 "oczek". W ekipie Ukrainy najskuteczniejszy był Wasyl Tupczij (13 punktów), a dwucyfrowe zdobycze zanotowali także Dmytro Janczuk (12) i Jurij Semeniuk (10). Jednym z kluczowych elementów, który przesądził o zwycięstwie Polaków, była gra blokiem - w tym elemencie Biało-Czerwoni byli zdecydowanie lepsi od rywali, wygrywając 14:7.

Najlepsze akcje Bartłomieja Bołądzia, w tym efektowne ataki, skuteczne bloki i kluczowe zagrania, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W półfinale podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z reprezentacją Słowenii, która w ćwierćfinale pokonała Turcję. Początek spotkania zaplanowano na sobotę o godzinie 9:00. W drugim półfinale Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Transmisje spotkań Ligi Narodów będą dostępne na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP



