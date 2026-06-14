Znów został bohaterem i odmienił grę kadry. Dylemat Nikoli Grbicia

Nikola Grbić zabrał na pierwszy turniej Ligi Narodów kilku siatkarzy, którzy dopiero walczą o ugruntowanie pozycji w reprezentacji Polski. Jedną z najciekawszych rywalizacji w Linyi była ta na pozycji atakującego, gdzie w tym sezonie nie będzie Bartosza Kurka. Szansę w Chinach dostali Bartosz Gomułka i Alaksiej Nasewicz. W niedzielnym meczu z Ukrainą lepiej wykorzystał ją ten drugi.

Mimo dobrego występu 23-latka urodzonego w Białorusi Grbić na ostatni mecz w Chinach wystawił szóstkę z Gomułką. Zawodnik PGE Projektu Warszawa zostawił po sobie świetne wrażenie w dwóch pierwszych spotkaniach, z Kubą i Słowenią, ale występ z Ukrainą mu nie wyszedł.

Zwrot w meczu Polski z Ukrainą. Teb siatkarz miał w tym szczególny udział

W pierwszym secie Grbić ściągnął Gomułkę z boiska przy stanie 14:17. W drugim, gdy Polska przegrywała 10:13. I to okazała się decyzja ostateczna. Później atakujący wchodził już tylko na krótkie zmiany. Skończył mecz z dorobkiem czterech punktów, skończył tylko 3 z 11 ataków, jedno "oczko" dołożył zagrywką.

Na boisko na dłużej nie wrócił, bo dobrze spisał się jego zmiennik. Nasewicz miał duży udział w tym, jak od trzeciego seta odmieniła się gra polskiej drużyny. Wniósł na boisko sporo energii i odwagi, o co od początku spotkania apelował do swoich zawodników Grbić.

W trzy i pół seta siatkarz zdążył zdobyć 19 punktów, najwięcej ze wszystkich zawodników na boisku. W ataku skończył 62 procent piłek, jeden punkt dołożył blokiem. Pozytywnego wrażenia po jego występie nie psują nawet trzy błędy w ataku i aż pięc w polu zagrywki - w tym kilka spektakularnych.

Alaksiej Nasewicz przeskoczył w hierarchii Bartosza Gomułkę? "Ma sufit wyżej"

Nasewicz z pewnością zapracuje na plus w hierarchii Grbicia. A jest o co walczyć, bo trener wkrótce wybierze skład na drugi turniej Ligi Narodów - przed polską publicznością w Gliwicach, gdzie "Biało-Czerwoni" będą rywalizować od 24 do 28 czerwca.

- Na ten moment Gomułka jest w stanie grać równiej od Nasewicza. Ale Nasewicz moim zdaniem ma sufit wyżej od Gomułki, jeśli chodzi o potencjał i możliwość dania więcej drużynie. Dodatkowo Nasewicz atakuje mocniej, wyżej, atakuje w trudnych sytuacjach. I na ten moment chyba wziąłbym mimo wszystko Nasewicza. Miał taki problem, że nie grał dobrze dwóch meczów z rzędu. A teraz zagrał dobrze dwa razy - ocenił atakujących w studiu Polsatu Sport Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.

Nasewicz i Gomułka walczą, by naciskać na pozycje dwóch bardziej doświadczonych atakujących - Kewina Sasaka i Bartłomieja Bołądzia. W ich przypadku znakiem zapytania jest też zdrowie, Sasak stracił dużą część sezonu przez kontuzję barku. Stawką jest nawet miejsce w kadrze na kończące sezon mistrzostwa Europy.

Aleksiej Nasewicz w seniorskiej reprezentacji, po lewej Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Atakuje Aleks Nasewicz VolleyballWorld materiały prasowe

Alaksiej Nasewicz (z prawej) i polscy siatkarze volleyballworld.com materiały prasowe





Liga Narodów. Ukraina -Polska: piłka meczowa. WIDEO Polsat Sport