Znów to samo w meczu siatkarzy Grbicia. Tie-break i zmarnowana szansa

Terminarz na początku sezonu w Lidze Narodów nie rozpieszcza polskich siatkarzy. Piątek był dla nich trzecim z rzędu dniem meczowym. W dodatku musieli pozbierać się po porażce 2:3 ze Słowenią, po meczu, w którym nie wykorzystali szansy na zwycięstwo.

"Baliśmy się, nie mogliśmy grać swobodnie, bez strachu, wątpliwości" - ocenił po spotkaniu Nikola Grbić. I zdecydował się na dwie zmiany w składzie. Mecz w szóstce rozpoczął Aleksander Śliwka, który ze Słowenią słabo spisał się po wejściu z rezerwy. Po raz pierwszy w trakcie turnieju w Linyi w podstawowym składzie znalazł się zaś atakujący Alaksiej Nasewicz.

Niezły start, a potem problemy. Trudna przeprawa polskich siatkarzy z Japonią

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli seta dobrze, po bloku Śliwki do spółki z Bartłomiejem Lemańskim prowadzili nawet 11:8. Udanie w mecz wszedł rozgrywający Jan Firlej, ale Japończycy dość szybko doprowadzili do remisu 13:13.

Problemy w ataku miał Michał Gierżot, choć zrewanżował się rywalom blokiem. Z wymiany ciosów zwycięsko wyszli jednak Japończycy. Po dwóch asach serwisowych Yujiego Nishidy objęli prowadzenie 20:18, a potem pewnie rozegrali końcówkę. Śliwka i Gierżot skończyli łącznie w pierwszej partii po jednym ataku, wygraną 25:21 rywalom dał blok przy ataku Szymona Jakubiszaka.

Japończycy do Chin przyjechali w mocnym składzie, na otwarcie turnieju rozbili Ukrainę. Akurat w meczu z Polską nie wystąpił jednak ich kapitan Yuki Ishikawa. Świetnie spotkanie rozpoczęli za to dwaj nowi zawodnicy Bogdanki LUK Lublin, Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa.

Ten ostatni, libero, swoimi obronami pomagał Japończykom w wyprowadzaniu kontrataków. Po jednym z nich objęli w drugiej partii prowadzenie 7:5. "Biało-Czerwoni" potrafili jednak na to odpowiedzieć. Najpierw blokiem, a potem zagrywką. Po asie serwisowym Nasewicza i kontrataku wykończonym przez Lemańskiego wygrywali 14:10.

Wkrótce środkowy też dorzucił punkt zagrywką, a jego drużyna utrzymywała bezpieczne prowadzenie. Japończykom nie pomogły zmiany, na jakie zdecydował się Laurent Tillie. Siedem punktów w tej partii zdobył Nasewicz i choć w końcówce poirytowany Grbić wykorzystał przerwę, jego siatkarzy wygrali 25:21.

Siatkówka. Polscy siatkarze dogonili Japończyków. Pomogła interwencja Nikoli Grbicia

Trzecia partia rozpoczęła się od zaciętej walki. Po polskiej stronie dobrze funkcjonował atak ze środka, Japończycy wciąż imponowali kontratakami i szybką grą. I to oni objęli prowadzenie 10:8. Grbić zmienił Gierżota, wprowadzając Bartosza Firszta, szansę w obronie dostawał też drugi libero Jakub Ciunajtis.

Remis 11:11 dały Polsce bloki - w tym elemencie "ścianą" dla rywali był Lemański. Tyle że zaraz potem Japończycy znów odskoczyli na dwa punkty. "Biało-Czerwoni" doprowadzili do remisu 18:18, ale potem asem serwisowym odpowiedział Kento Miyaura. W kolejnej akcji rywale podbili piłkę po ataku Lemańskiego, w kontrze dobrze spisał się Tatsunori Otsuka. Polacy strat już nie odrobili, przegrali 21:25.

Na początku czwartego seta sygnał do ataku próbował dać dobrze prezentujący się Nasewicz. Popisał się kolejnym asem serwisowym, ale po chwili to Japonia prowadziła 6:4. Kiedy różnica wzrosła do trzech "oczek", Grbić wezwał do siebie siatkarzy. I ostrzegał, że jeśli rywale teraz im odskoczą, Polska straci szansę na wygraną.

I "Biało-Czerwoni" odrobili straty. Po trzech udanych akcjach z rzędu objęli prowadzenie 12:11. Mocniej odskoczyli dopiero przy wyniku 20:17, kiedy skorzystali z błędów rywali i dobrych zagrywek Szymona Jakubiszaka. W końcówce Gierżot kapitalnym blokiem zatrzymał Miyaurę, ten sam siatkarz ustalił wynik na 25:22 atakiem z lewego skrzydła.

Kolejny tie-break w meczu polskich siatkarzy. Wielkie emocje w Lidze Narodów

Tie-breaka od mocnego uderzenia Rana Takahashiego z pola serwisowego zaczęli Japończycy, którzy od razu uciekli na dwa punkty. Polska doprowadziła do remisu 7:7, kiedy po obronie Firleja atak skończył Gierżot.

Tyle że dwie kolejne akcje wygrali Japończycy. "Biało-Czerwoni" ponownie w tym meczu musieli gonić rywali. Grbić przerwał grę, ale po powrocie na boisko Takahashi popisał się asem serwisowym. Polacy jeszcze raz się jednak podnieśli, ze stanu 8:11 osiągnęli remis 11:11. O losach seta zdecydowała gra na przewagi. W niej lepsi byli Japończycy, kontratak Takahashiego ustalił wynik na 17:15 - cały mecz rywale wygrali 3:2.

Sobota w końcu będzie dla polskich siatkarzy dniem odpoczynku. Na koniec turnieju w Chinach, w niedzielę, zagrają z reprezentacją Ukrainy, która w piątek bez problemów ograła Kubę.

Japonia: Nishida, Yamauchi, R. Takahashi, Fukatsu, K. Takahash, Otsuka - Ogawa (libero) oraz Kai, Tomita, Miyaura, Eiro, Larry

Polska: Nasewicz, Jakubiszak, Gierżot, Firlej, Lemański, Śliwka - Granieczny (libero) oraz Majchrzak, Bakaj, Gomułka, Ciunajtis (libero), Firszt

Statystyki meczu Japonia 3 - 2 Polska Próby ataku 75 70 Błędy przeciwnika 26 23 Błędy drużyny 23 26 Błędy w ataku 5 3 Błędy serwisowe 17 23 Asy serwisowe 5 4

Michał Gierżot w ataku w meczu Polska - Japonia VolleyballWorld materiały prasowe

Mecz Polska - Japonia, atakuje Aleks Nasewicz VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





Najciekawsze akcje w obronie 2. serii gier Ligi Narodów siatkarzy [WIDEO] Polsat Sport